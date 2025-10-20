Сделано в Костанае: отечественная чечевица выходит на мировой рынок

В Костанайской области предприниматели расширяют производство и переработку не только зерновых, но и бобовых культур. Корреспондент Zakon.kz выяснила, как растущий интерес казахстанцев к здоровому питанию влияет на развитие агропереработки региона.

Линии по производству чечевицы в Костанайской области заработали меньше 10 лет назад. Тогда их мощность была намного меньше – во многом из-за низких объемов производства чечевицы на территории региона, а также по причине низкой популярности этого продукта среди казахстанцев. Однако последние пять лет существенно повлияли на ситуацию. Интерес инвесторов к переработке бобовых возрос. В том числе благодаря увеличению экспортных рынков, а также росту спроса со стороны населения.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

В облфилиале фонда развития предпринимательства отмечают, что инвестиционные проекты по переработке сельхозкультур поддерживают не впервые. В рамках различных программ фонд финансировал как строительство новых заводов, так решение вопросов пополнения оборотных средств. Запущенная в июне 2025 года программа льготного кредитования "Өрлеу" уже позволила получить займы 62 компаниям Костанайской области на 6,4 млрд тенге. Были проекты по строительству новых производств. Часть предпринимателей оформили кредитные линии на пополнение оборотных средств.

"Казахстан долгие годы считали сырьевой страной. Мы от этого хотим уйти и поставлять на экспорт готовую продукцию. Так появилась идея строительства завода по производству чечевицы. Но без господдержки построить здание, закупить оборудование очень сложно. Ведь этот процесс занимает минимум год. После еще надо наладить работу предприятия. Это миллиарды тенге", – отметила коммерческий директор предприятия по переработке бобовых в Костанае Алия Ахметова.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Специалист подчеркнула, что сегодня две трети производимой продукции компания экспортирует в Турцию. Остальное поставляют на внутренний рынок, где растет спрос на отечественную чечевицу.

"В этом году в Костанайской области увеличили посевные площади под бобовые. У нас нет сложностей с закупом сырья. Сегодня уже работаем на сырье нового урожая. Вовремя открытая кредитная линия позволила оперативно производить расчеты с поставщиками", – говорят специалисты предприятия.

Чтобы справляться с растущим объемом производимой костанайскими аграриями чечевицы, на заводе нарастили мощности со 120 до 240 тонн в сутки. Как итог, костанайцы получают качественный товар по комфортной цене, а предприниматели гарантированную прибыль. В том числе за счет экспорта.

Другой костанайский предприниматель при поддержке государства удлинил цепочку переработки пшеницы. К мельничному комплексу здесь добавили цех по производству макарон и спагетти. Льготный инвестиционный заем, а после и кредитную линию на пополнение оборотных средств оформили также через фонд. Инвестор рассказал, что около половины затрат на запуск нового производства – это его собственные средства.

"Мы цех запустили только этим летом. Производство макарон уже отработали, со спагетти пока в процессе. Завод загружен на 30%, но мы наращиваем объемы. Среди покупателей и наши клиенты, которые до сих пор приобретали только муку. Львиную долю продаем внутри Казахстана", – рассказал директор завода по производству макаронных изделий Талгат Наурузбаев.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Костанайские переработчики сельхозпродукции отмечают, что тренды на те или иные виды продукции задают потребители. Еще несколько лет назад чечевицу казахстанцы потребляли намного в меньших объемах. Не пользовались широким спросом и макароны из твердых сортов пшеницы.

Сегодня инвесторы уже обдумывают возможность запуска производства ржаной, рисовой, гречневой муки. Пока спрос на эти продукты на отечественном рынке не очень высок. Однако, по признанию инвесторов, ситуация может измениться в любой момент. И здесь своевременная поддержка со стороны государства будет как нельзя кстати. Тем более что Казахстан ставит перед собой задачу по углублению переработки сельхозпродукции.