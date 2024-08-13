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Пшеницу и чечевицу будет экспортировать Казахстан в Турцию

Казахстан и Турция договорились, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 14:34 Фото: pexels
В рамках визита казахстанской делегации во главе с министром сельского хозяйства Айдарбеком Сапаровым в Турцию были достигнуты важные договоренности, открывающие новые возможности для экспорта казахстанской продукции, сообщает Zakon.kz.

В частности, одна из ведущих турецких компаний, специализирующаяся на производстве и экспорте сельскохозяйственной продукции, выразила заинтересованность в увеличении поставок чечевицы из Казахстана в Турцию, рассказали в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.

"Armada Gıda уже имеет большой опыт работы с Казахстаном, включая закупки чечевицы из Костаная. Отгрузка сельскохозяйственной продукции в Турцию будет осуществляться за счет консолидации экспортных партий чечевицы, что обеспечит казахстанским фермерам доступ к международным рынкам. Проект предусматривает формирование экспортной партии с последующей отправкой на экспорт. Это важный шаг для поддержки мелких и средних сельхозпроизводителей Казахстана", – отметили в ведомстве.

По результатам переговоров с Tiryaki Holding подписан меморандум о поставках 250 тыс. тонн пшеницы: компания реализует в Астане проект по глубокой переработке зерна.

Управляющий директор "Продкорпорации" Рустам Жанатаев провел встречу с генеральным директором Турецкого зернового управления Ахметом Гулдал, на которой обсудили вопросы увеличения объемов поставок казахстанского зерна в Турцию и возможности привлечения инвестиций в переработку сельскохозяйственной продукции на территории Казахстана.

"TMO является ключевым государственным агентством Турции, регулирующим зерновой рынок, и сотрудничество с ним открывает новые перспективы для экспорта казахстанской продукции", – сообщили в Минсельхозе.

Ежегодно зерновое управление закупает значительные объемы, в среднем 10 млн тонн зерновых культур, особенно пшеницы, чтобы поддерживать стабильность цен на внутреннем рынке и обеспечивать продовольственную безопасность страны.

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