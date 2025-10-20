Алматинец хотел развлечься с девушкой, но стал жертвой криминальной схемы

В Алматы знакомство в интернете обернулось для мужчины ограблением, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП), потерпевший познакомился с девушкой на одном из сайтов знакомств.

"После непродолжительного общения они договорились о встрече на съемной квартире. Однако во время свидания в помещение ворвались трое мужчин, которые представились братьями девушки и заявили, что она несовершеннолетняя. Под этим предлогом злоумышленники начали вымогать у потерпевшего деньги, забрали его телефон и другие вещи", – сказано в сообщении.

В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали всех участников преступления. Они водворены в изолятор временного содержания.

6 октября в полиции уже рассказывали о нескольких подобных случаях в Алматы. В Астане тоже мужчины становятся жертвами знакомств в интернете.