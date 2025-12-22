10 дней отдохнут казахстанские школьники на зимних каникулах

Фото: Zakon.kz

Приближается завершение второй четверти. В пресс-службе Министерства просвещения сегодня, 22 декабря 2025 года, рассказали Zakon.kz о том, когда начнутся и закончатся зимние каникулы у школьников в Казахстане.

Так, согласно данным ведомства: "Каникулы в казахстанских школах продлятся 10 календарных дней – с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно". Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК Специалисты рекомендуют детям в свободное время: читать книги;

посещать познавательные экскурсии, выставочные залы, научные центры;

участвовать в спортивных играх, кататься на коньках и лыжах;

участвовать в благотворительных акциях и других мероприятиях. Материал по теме Сроки учебного года и каникул школьников утвердили в Казахстане Осенью в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана поделились интересной информацией о том, сколько школьников смогли устроиться на работу во время летних каникул.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: