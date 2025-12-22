#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
События

10 дней отдохнут казахстанские школьники на зимних каникулах

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 14:30 Фото: Zakon.kz
Приближается завершение второй четверти. В пресс-службе Министерства просвещения сегодня, 22 декабря 2025 года, рассказали Zakon.kz о том, когда начнутся и закончатся зимние каникулы у школьников в Казахстане.

Так, согласно данным ведомства:

"Каникулы в казахстанских школах продлятся 10 календарных дней – с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно".

график, каникулы, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 14:30

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

Специалисты рекомендуют детям в свободное время:

  • читать книги;
  • посещать познавательные экскурсии, выставочные залы, научные центры;
  • участвовать в спортивных играх, кататься на коньках и лыжах;
  • участвовать в благотворительных акциях и других мероприятиях.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 14:30
Сроки учебного года и каникул школьников утвердили в Казахстане

Осенью в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана поделились интересной информацией о том, сколько школьников смогли устроиться на работу во время летних каникул.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Сколько дней отдохнут казахстанские первоклассники на дополнительных зимних каникулах
09:10, 29 января 2024
Сколько дней отдохнут казахстанские первоклассники на дополнительных зимних каникулах
Сколько дней отдохнут школьники на осенних каникулах
10:26, 23 октября 2023
Сколько дней отдохнут школьники на осенних каникулах
Зимние каникулы: сколько дней отдохнут школьники в Казахстане
15:38, 21 декабря 2023
Зимние каникулы: сколько дней отдохнут школьники в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: