#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
536.32
626.9
6.6
Общество

Могут ли женщины в Казахстане оформить трудовой отпуск сразу после выхода из декретного

Беременность, живот беременной, беременная, беременные, рождаемость , фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 13:47 Фото: pexels
После выхода из отпуска по уходу за ребенком нередко возникает вопрос – возможно ли взять ежегодный оплачиваемый отпуск и на каких условиях это разрешает трудовое законодательство Казахстана? На него ответили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

Как отметил сегодня, 20 октября 2025 года, главный эксперт Комитета государственной инспекции труда МТСЗН Женис Рустемов, в соответствии с Трудовым кодексом РК на женщин, использовавших отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет распространяется общий порядок предоставления ежегодного оплачиваемого трудового отпуска.

"Так, согласно Трудовому кодексу РК, работник имеет право на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск, а работодатель обязан предоставлять его работнику. Указанные права и обязанности возникают при наличии у работника трудового стажа, дающего право на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск, согласно ст. 91 кодекса".Женис Рустемов

Эксперт уточнил, что в ст. 91 Трудового кодекса РК включаются:

  1. Фактически проработанное время.
  2. Время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялись место работы, должность и заработная плата полностью или частично.
  3. Время, когда работник фактически не работал в связи с временной нетрудоспособностью, в том числе время нахождения в отпуске по беременности и родам.
  4. Время, когда работник фактически не работал перед восстановлением на работе.
"Таким образом, в силу того, что отпуск без сохранения заработной платы не входит в трудовой стаж, дающий право на предоставление ежегодного оплачиваемого трудового отпуска, то в случае согласия работодателя работнику может быть предоставлен полный трудовой отпуск авансом либо часть трудового отпуска пропорционально фактически отработанному времени".Женис Рустемов

6 октября 2025 года в Минтруда Казахстана сделали важное напоминание по трудовой книжке. Подробнее об этом – по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Можно ли досрочно выйти из отпуска по уходу за ребенком и сразу уйти в оплачиваемый отпуск
14:33, 18 января 2024
Можно ли досрочно выйти из отпуска по уходу за ребенком и сразу уйти в оплачиваемый отпуск
Оплачиваются ли перенесенные дни отпуска из-за болезни
17:11, 21 сентября 2023
Оплачиваются ли перенесенные дни отпуска из-за болезни
Может ли работодатель требовать от сотрудника "обходной лист" при выходе в отпуск или увольнении
16:18, 13 сентября 2023
Может ли работодатель требовать от сотрудника "обходной лист" при выходе в отпуск или увольнении
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: