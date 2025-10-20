Могут ли женщины в Казахстане оформить трудовой отпуск сразу после выхода из декретного

После выхода из отпуска по уходу за ребенком нередко возникает вопрос – возможно ли взять ежегодный оплачиваемый отпуск и на каких условиях это разрешает трудовое законодательство Казахстана? На него ответили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

Как отметил сегодня, 20 октября 2025 года, главный эксперт Комитета государственной инспекции труда МТСЗН Женис Рустемов, в соответствии с Трудовым кодексом РК на женщин, использовавших отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет распространяется общий порядок предоставления ежегодного оплачиваемого трудового отпуска.

"Так, согласно Трудовому кодексу РК, работник имеет право на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск, а работодатель обязан предоставлять его работнику. Указанные права и обязанности возникают при наличии у работника трудового стажа, дающего право на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск, согласно ст. 91 кодекса". Женис Рустемов

Эксперт уточнил, что в ст. 91 Трудового кодекса РК включаются:

Фактически проработанное время. Время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялись место работы, должность и заработная плата полностью или частично. Время, когда работник фактически не работал в связи с временной нетрудоспособностью, в том числе время нахождения в отпуске по беременности и родам. Время, когда работник фактически не работал перед восстановлением на работе.

"Таким образом, в силу того, что отпуск без сохранения заработной платы не входит в трудовой стаж, дающий право на предоставление ежегодного оплачиваемого трудового отпуска, то в случае согласия работодателя работнику может быть предоставлен полный трудовой отпуск авансом либо часть трудового отпуска пропорционально фактически отработанному времени". Женис Рустемов

