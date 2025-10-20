Интернет-мошенники и дропперы: можно ли аннулировать незаконно оформленные кредиты

Несмотря на постоянные предупреждения, интернет-мошенники продолжают находить доверчивых казахстанцев. Только в Мангистау с начала 2025 года возбуждено 284 уголовных дела.

Из них направлено в суд 136, остальные пока находятся в производстве. Большая часть дел связана с оформлением кредитов. Кроме того, с начала 2025 года в регионе зарегистрировано 13 интернет-краж, все они раскрыты, а дела переданы в суд.

Статистика свидетельствует, что доверчивых граждан меньше не становится, а мошенники придумывают все новые и новые схемы. О том, можно ли "аннулировать" незаконно оформленные кредиты и как с первых минут распознать мошенников, корреспондент Zakon.kz узнал у начальника управления по противодействию киберпреступности ДП Мангистауской области, подполковника полиции Айболата Мурзашева.

– На какие уловки идут мошенники, чтобы заполучить код для оформления кредита?

– Чаще всего мошенники представляются сотрудниками почты, и рассказывают, что человеку пришла посылка или заказное письмо. А еще якобы "работники поликлиники" хотят записать пациента на скрининг. Также звонят, представляясь сотрудниками КНБ, полиции, Национального банка, прокуратуры, запугивают тем, что якобы абонент на другом конце провода замешан в финансировании террористических организаций. Все эти схемы уже знакомы большинству граждан. Сначала человек называет четырехзначный код одним мошенникам, а спустя минут 15 ему звонят другие мошенники и запугивают тем, что на него только что был оформлен кредит, поэтому эти деньги нужно перевести на "безопасный счет". Люди пугаются, теряются, стараются "спасти" свои деньги и отправляют их на счет, указанный мошенниками. Но нужно понимать, что они не сразу попадают напрямую мошенникам, а проходят через цепочку дропов – так называют пособников мошенников.

– На какой стадии в этой цепочке переводов еще можно вернуть свои деньги?

– Сразу скажу, что, когда человек продиктовал код и на него был оформлен кредит, – эти деньги еще у него на счетах. Если он в этот момент понял, что его обманули, можно позвонить в банк, и кредит будет аннулирован. Если же кто-то повелся на уловки мошенников и перевел свои деньги на якобы "безопасный" счет, то тут нужно действовать быстро. Зачастую люди идут сначала в банк, пишут заявления, потом ждут несколько дней, а затем только идут в полицию, и иногда обращаются к нам через неделю, а то и через месяц. Я настоятельно рекомендую обращаться сразу в полицию, предоставить счета, на которые были отправлены деньги, потому что они организатору поступают не сразу, их переводят от одного дропа к другому. Иногда цепочка может быть в 10 – 15 переводов, и затем только деньги поступают в "обналичнику". И эту цепочку мы можем отследить: у нас есть программа, которая позволяет сразу блокировать такие счета. То есть эти деньги не уйдут по цепочке к другим дропам. Если же ждать несколько дней, то средства могут уйти за границу, и там их обналичат.

– А если человек не успел, и деньги уже успели обналичить, то ему придется погашать кредит, который он, по сути, даже в глаза не видел и деньги в руках не держал?

– Нет, даже в этом случае у потерпевшего есть все шансы избежать выплаты этого кредита. Для этого он сначала идет в полицию, мы даем справку, с этой справкой он обращается в банк с просьбой приостановить выплаты по кредиту. Обычно дают год. За это время потерпевший через гражданский суд может возместить ущерб. Мы находим дропов, через которых переводились деньги, и уже с них в суде он может потребовать возмещения той суммы, которая поступила на их счет. К примеру, на потерпевшего оформили миллион тенге, но эти деньги не отправляются сразу всей суммой, а по 100 тысяч на 10 счетов. И суд обязует этих дропов возместить ущерб, частный судебный исполнитель с них взыскивает, а далее потерпевшие этими деньгами закрывают кредиты, которые на них были оформлены. Причем, не важно, когда был оформлен кредит – два года, три года назад, потерпевшие все равно могут обратиться в суд, чтобы не выплачивать его самостоятельно.

– Как с первых минут разговора понять, что звонит мошенник?

– Первое – это требование продиктовать код. Никогда нельзя называть его. И второе – помнить, что сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят, не требуют называть код и не направляют никаких повесток через WhatsApp. Даже если на видео перед вами сидит человек в форме, не верьте – все это делается с помощью искусственного интеллекта. Если вы проходите как потерпевший, свидетель или подозреваемый по какому-либо делу, то к вам автоматически приходит электронная повестка с номера 1414. Там указано, какое дело, в какое время и какого числа подойти к следователю, указывается его имя, номер кабинета, контактный телефон или номер 102. Если человек сомневается, то он всегда может позвонить по указанным номерам и уточнить.

– Вы сказали, что деньги, полученные мошенническим путем, переводят через дропперов. Сейчас их привлекают уже к уголовной ответственности. А если человек даже не подозревает, что его используют в качестве дроппера?

– Если вы получили с незнакомого номера деньги, вам звонят, объясняют, что перевели по ошибке и просят перевести их обратно, только уже на другой номер, то в этом случае ни в коем случае не переводите деньги. Нужно обратиться с заявлением в банк, они сами разберутся. Также нужно пойти в полицию, чтобы потом у вас были доказательства, что вы не дроппер. Тогда вы можете проходить по делу как свидетель. Обычно звонят молодые девушки, плачут, что перепутали номер, людям становится их жалко, и они переводят. Еще бывают случаи, когда человеку говорят – оставьте себе 10 тысяч за услуги, а остальное переведите. Человек радуется, что можно просто так заработать 10 тысяч тенге и переводит деньги. Но за это придется отвечать перед законом. Кстати, с 16 сентября 2025 года дропперам уже грозит уголовная ответственность. В статье 232 УК РК есть семь частей. Наказания предусмотрены разные. Минимальное – это штраф 60 МРП либо исправительные работы, либо 50 суток ареста. Максимальное наказание – от 3 до 7 лет лишения свободы. С начала 2025 года в Мангистауской области были задержаны более 30 дропперов, дела направлены в суд, и по ним уже приняты процессуальные решения. К слову, дропы обычно находятся в другой области. Например, потерпевший может быть из Алматы, а дропперы обязательно будут в других регионах.

– С интернет–мошенничеством разобрались, а что такое интернет-кражи?

– Представьте себе ситуацию: вы сидите в кафе, и кто-то из компании вдруг просит ваш телефон, чтобы позвонить, или перевести кому-то деньги, потому что у него якобы заблокированы счета. Вы ему доверяете, даете телефон, а он оформляет кредит на ваше имя, переводит деньги себе, а все сообщения, чеки и прочие подтверждения удаляет. А вы про этот кредит узнаете только спустя месяц, когда приходит время платить.

– А как он зайдет в мобильное приложение, если там нужно набрать четырехзначный код?

– Он мог видеть, когда вы его набирали. К слову, сейчас есть и видеоподтверждение личности, а раньше его не было.

– Кто чаще всего попадает на удочку мошенников или становится их пособниками?

– Возраст и статус разный. Дропперами чаще всего становятся школьники и студенты. Среди жертв мошенников больше всего людей среднего возраста. Мы каждый день проводим лекции, беседы в школах, в университетах и колледжах, кроме того, распространяем информацию в социальных сетях, в Telegram, в Instagram тоже есть наши аккаунты. В TikTok размещаем видео. Все ресурсы используем для распространения информации о том, чтобы вас не обманули мошенники.