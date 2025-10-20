#АЭС в Казахстане

Общество

Педагог из частного центра Алматы обвинила отца ученика в вымогательстве

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 16:19 Фото: Zakon.kz
В Алматы задержан мужчина за вымогательство 20 миллионов тенге у сотрудницы детского центра. Подробности Zakon.kz озвучили в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП).

Известно, что сотрудник одного из частных детских центров обратилась в полицию с заявлением о вымогательстве.

По словам заявительницы, отец одного из воспитанников центра, недовольный действиями педагога, стал требовать у нее 20 млн тенге, угрожая распространением ложных сведений.

"Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматы помогли правильно оформить документы и собрали доказательства".Пресс-служба ДП Алматы

В итоге подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Ранее в Министерстве внутренних дел заявили, что с 15 по 16 октября 2025 года на территории стран Содружества Независимых Государств (СНГ) было проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Розыск". С итогами масштабного мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Последние
Популярные
