Скандал в Шымкенте: блогера поймали на вымогательстве миллиона у учителя

В Шымкенте блогера задержали по подозрению в вымогательстве у педагога 1,2 млн тенге. Об этом говорится в заявлении городской пресс-службы Департамента полиции (ДП) за 21 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, к правоохранителям обратился представитель одной из общеобразовательных школ. По его данным, блогер, используя свой медийный статус, угрожал распространением компрометирующей информации и требовал 1,2 млн тенге за отказ от ее публикации.

В итоге:

"Сотрудники Департамента полиции города задержали гражданина С., подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денег".

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теперь проводятся необходимые следственные действия.

Также известно, что подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Стражи порядка также решили напомнить:

"Любые попытки давления, шантажа и вымогательства независимо от статуса и платформы, через которую они совершаются, являются уголовно наказуемыми деяниями. Призываем граждан не поддаваться на угрозы и незамедлительно обращаться в правоохранительные органы".

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