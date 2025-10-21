#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.12
627.02
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.12
627.02
6.65
Общество

Синоптики обратились к жителям 11 городов Казахстана с предупреждением

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 09:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сегодня в 11 городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом жителей предупредили специалисты РГП "Казгидромет".

"21 октября 2025 года неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Петропавловске, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Актобе, Алматы, ночью – в Астане, Кокшетау, Шымкенте, Темиртау, Караганде", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте гидрометцентра во вторник.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 09:16
Первый снег, мороз и тепло +28°С: какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в конце октября

О том, какой будет погода в Казахстане 21 октября 2025 года, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Новые монеты с бриллиантовой вставкой выпускает Нацбанк Казахстана
09:46, Сегодня
Новые монеты с бриллиантовой вставкой выпускает Нацбанк Казахстана
К жителям Алматы, Астаны и еще четырех городов синоптики обратились с предупреждением
09:57, 25 августа 2025
К жителям Алматы, Астаны и еще четырех городов синоптики обратились с предупреждением
К жителям Актобе и Атырау с предупреждением обратились синоптики
09:22, 11 сентября 2025
К жителям Актобе и Атырау с предупреждением обратились синоптики
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: