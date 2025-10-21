Синоптики обратились к жителям 11 городов Казахстана с предупреждением

Сегодня в 11 городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом жителей предупредили специалисты РГП "Казгидромет".

"21 октября 2025 года неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Петропавловске, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Актобе, Алматы, ночью – в Астане, Кокшетау, Шымкенте, Темиртау, Караганде", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте гидрометцентра во вторник.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

