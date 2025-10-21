#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.12
627.02
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.12
627.02
6.65
Общество

Кому и сколько: обнародованы данные о специальных соцвыплатах за вредный труд в Казахстане

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 09:27 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) сегодня, 21 октября 2025 года, предоставили очередную интересную статистику. В ней подробно сказано, сколько казахстанцев получили специальную социальную выплату (ССВ) с начала этого года, сообщает Zakon.kz.

Так, по состоянию на 1 октября 2025 года 5387 гражданам назначена специальная социальная выплата для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда.

Всего за назначением обратились 5468 человек.

Далее отмечено, что за назначением спецсоцвыплаты из 2 источников (республиканский бюджет и Единый накопительный пенсионный фонд) обратились 436 человек, из них назначено 431 получателю.

За назначением из 4 источников (республиканский бюджет, Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), работодатель и компания по страхованию жизни) обратились 5032 человека, из них назначено 4956 получателям.

Кроме того, 116 граждан ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компанией и еще 75 граждан не ответили на SMS-сообщение.

"6 обратившимся за ССВ отказано в ее назначении в связи с несоответствием обязательным условиям", – уточнили в ведомстве.

В разрезе регионов больше всего обращаются за назначением спецсоцвыплаты:

  • в Карагандинской (2 источника – 66 чел., 4 источника – 720 чел.),
  • Павлодарской (2 источника – 27 чел., 4 источника – 671 чел.),
  • Восточно-Казахстанской (2 источника – 39 чел., 4 источника – 398 чел.) областях.

Стоит уточнить, что специальная социальная выплата для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда, внедрена в Казахстане с 1 января 2024 года.

"Обязательными условиями для назначения ССВ являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ не менее 7 лет. Выплата осуществляется до пенсионного возраста".Пресс-служба МТСЗН РК

Есть еще одно условие: для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда.

"Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии".Пресс-служба МТСЗН РК

Согласно Социальному кодексу, работодатели перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, профессии и виды деятельности которых включены в Перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, насчитывающий более 2,3 тыс. позиций.

Спецсоцвыплата полагается казахстанцам, работающим в 17 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 09:27
Пособия в Казахстане: сколько платят по инвалидности и потере кормильца

Ранее в МТСЗН рассказали, что почти 450 млрд тенге потратил Казахстан на пособия многодетным за 2025 год. Еще в ведомстве напомнили, сколько в стране положено денег за рождение детей в 2025 году. Об этом можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Новые монеты с бриллиантовой вставкой выпускает Нацбанк Казахстана
09:46, Сегодня
Новые монеты с бриллиантовой вставкой выпускает Нацбанк Казахстана
Почти 450 млрд тенге потратил Казахстан на пособия многодетным за 2025 год
09:49, 16 октября 2025
Почти 450 млрд тенге потратил Казахстан на пособия многодетным за 2025 год
Спецвыплата за вредность в Казахстане: кто может уйти с работы и получать деньги до пенсии
12:14, 29 июля 2025
Спецвыплата за вредность в Казахстане: кто может уйти с работы и получать деньги до пенсии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: