Кому и сколько: обнародованы данные о специальных соцвыплатах за вредный труд в Казахстане

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) сегодня, 21 октября 2025 года, предоставили очередную интересную статистику. В ней подробно сказано, сколько казахстанцев получили специальную социальную выплату (ССВ) с начала этого года, сообщает Zakon.kz.

Так, по состоянию на 1 октября 2025 года 5387 гражданам назначена специальная социальная выплата для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда.

Всего за назначением обратились 5468 человек.

Далее отмечено, что за назначением спецсоцвыплаты из 2 источников (республиканский бюджет и Единый накопительный пенсионный фонд) обратились 436 человек, из них назначено 431 получателю.

За назначением из 4 источников (республиканский бюджет, Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), работодатель и компания по страхованию жизни) обратились 5032 человека, из них назначено 4956 получателям.

Кроме того, 116 граждан ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компанией и еще 75 граждан не ответили на SMS-сообщение.

"6 обратившимся за ССВ отказано в ее назначении в связи с несоответствием обязательным условиям", – уточнили в ведомстве.

В разрезе регионов больше всего обращаются за назначением спецсоцвыплаты:

в Карагандинской (2 источника – 66 чел., 4 источника – 720 чел.),

Павлодарской (2 источника – 27 чел., 4 источника – 671 чел.),

Восточно-Казахстанской (2 источника – 39 чел., 4 источника – 398 чел.) областях.

Стоит уточнить, что специальная социальная выплата для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда, внедрена в Казахстане с 1 января 2024 года.

"Обязательными условиями для назначения ССВ являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ не менее 7 лет. Выплата осуществляется до пенсионного возраста". Пресс-служба МТСЗН РК

Есть еще одно условие: для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда.

"Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии". Пресс-служба МТСЗН РК

Согласно Социальному кодексу, работодатели перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, профессии и виды деятельности которых включены в Перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, насчитывающий более 2,3 тыс. позиций.

Спецсоцвыплата полагается казахстанцам, работающим в 17 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других.

Ранее в МТСЗН рассказали, что почти 450 млрд тенге потратил Казахстан на пособия многодетным за 2025 год. Еще в ведомстве напомнили, сколько в стране положено денег за рождение детей в 2025 году.