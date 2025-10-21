#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.12
627.02
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.12
627.02
6.65
Общество

23 пожарных депо построят в Казахстане до конца года

Пожарная часть, пожарная служба, пожарный, пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 10:10 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр по чрезвычайным ситуациям Чингиз Аринов 21 октября 2025 года на заседании правительства сообщил о развитии противопожарной отрасли, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МЧС напомнил, что внедрены геоинформационные системы и аналитика на базе искусственного интеллекта для мониторинга чрезвычайных ситуаций.

"Для контроля пожароопасной обстановки во всех регионах выведены камеры видеонаблюдения. Во всех регионах активно проводится строительство и реновация пожарных депо и спасательных станций", – сказал Аринов.

Всего, по его словам, за этот период построено 25 пожарных депо и станций, реконструировано 196 объектов, в том числе 173 пожарных депо, 17 общежитий.

"До конца года планируется завершить строительство еще 23-х пожарных депо", – заключил Аринов.

Ранее в Алматы напомнили о мерах пожарной безопасности в отопительный сезон.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Утверждены правила проведения автоматизированного контроля выписки электронных счетов-фактур
10:10, Сегодня
Утверждены правила проведения автоматизированного контроля выписки электронных счетов-фактур
В Казахстане ужесточат техбезопасность на предприятиях
11:29, 10 июня 2025
В Казахстане ужесточат техбезопасность на предприятиях
Более 30 миллионов подозрительных звонков заблокировали в Казахстане
09:52, Сегодня
Более 30 миллионов подозрительных звонков заблокировали в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: