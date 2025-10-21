23 пожарных депо построят в Казахстане до конца года

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингиз Аринов 21 октября 2025 года на заседании правительства сообщил о развитии противопожарной отрасли, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МЧС напомнил, что внедрены геоинформационные системы и аналитика на базе искусственного интеллекта для мониторинга чрезвычайных ситуаций.

"Для контроля пожароопасной обстановки во всех регионах выведены камеры видеонаблюдения. Во всех регионах активно проводится строительство и реновация пожарных депо и спасательных станций", – сказал Аринов.

Всего, по его словам, за этот период построено 25 пожарных депо и станций, реконструировано 196 объектов, в том числе 173 пожарных депо, 17 общежитий.

"До конца года планируется завершить строительство еще 23-х пожарных депо", – заключил Аринов.

