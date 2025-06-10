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Общество

В Казахстане ужесточат техбезопасность на предприятиях

Работники, работник, рабочий, рабочие, люди на производстве, производство, завод, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 11:29 Фото: pixabay
Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов 10 июня 2025 года на заседании правительства озвучил, что анализ аварий показал недоработку производственного контроля, передает корреспондент Zakon.kz.

Одной из причин несчастных случаев работников является высокий износ технического оборудования на объектах промышленной безопасности.

"Для обеспечения безопасности работников министерством принято решение закрепить на законодательном уровне обязанность владельцев опасных производственных объектов составлять Сводный план обновления и технического перевооружения, который будет проходить обязательное согласование через наше ведомство. Данная мера позволит частично контролировать процесс техперевооружения и снизит риски возникновения аварий. Соответствующий проект закона в области гражданской защиты находится в Сенате", – сказал Чингис Аринов.

Кроме того, анализ аварий показал недоработку производственного контроля.

"Сейчас данный контроль осуществляется работниками из различных структур. Ужесточаются отдельные требования к профессиональным аварийно-спасательным службам, в части их оснащения спасательным оборудованием и техникой на праве собственности. В рамках озвученного мною законопроекта в обязательном порядке на объектах промышленности будет создаваться самостоятельная отдельная служба производственного контроля. Для их функционирования министерством будут разработаны соответствующие нормативы. Это усилит собственный контроль на производстве и повысит ответственность владельцев", – дополнил он.

Ранее стало известно, что более 445 тыс. рабочих мест в Казахстане классифицируются как вредные или опасные.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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