Слетавшая в космос Дана Карагусова отреагировала на обращение Токтара Аубакирова
Фото: Instagram/aituar.alibekov, akorda.kz
Предпринимательница Дана Карагуcова, ставшая первой женщиной из Казахстана, полетевшей в космос в качестве туристки, ответила на обращение Халық қаhарманы Токтара Аубакирова, сообщает Zakon.kz.
13 октября 2025 года первый казахский космонавт поздравил соотечественницу с успешным завершением первого исторического суборбитального полета в космос.
"Наша невероятная гордость, человек, открывший путь в космос для Казахстана. Особое значение для меня имеет это поздравление", – написала Дана Карагусова в Instagram-Stories сегодня, 15 октября.
Фото: Instagram/dannakar
Предпринимательница Дана Карагусова стала первой казахстанкой, полетевшей в космос в качестве туриста.
Дана Карагусова совершила космический полет, который продлился 10 минут 21 секунду.
Многоразовая ракета-носитель New Shepard была запущена и приземлилась на стартовой площадке №1 компании Blue Origin в Западном Техасе 8 октября 2025 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript