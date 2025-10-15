Слетавшая в космос Дана Карагусова отреагировала на обращение Токтара Аубакирова

Предпринимательница Дана Карагуcова, ставшая первой женщиной из Казахстана, полетевшей в космос в качестве туристки, ответила на обращение Халық қаhарманы Токтара Аубакирова, сообщает Zakon.kz.

13 октября 2025 года первый казахский космонавт поздравил соотечественницу с успешным завершением первого исторического суборбитального полета в космос.

"Наша невероятная гордость, человек, открывший путь в космос для Казахстана. Особое значение для меня имеет это поздравление", – написала Дана Карагусова в Instagram-Stories сегодня, 15 октября.

Фото: Instagram/dannakar

Предпринимательница Дана Карагусова стала первой казахстанкой, полетевшей в космос в качестве туриста.

Материал по теме Экс-депутат Гульжана Карагусова прокомментировала полет своей дочери в космос

Дана Карагусова совершила космический полет, который продлился 10 минут 21 секунду.

Многоразовая ракета-носитель New Shepard была запущена и приземлилась на стартовой площадке №1 компании Blue Origin в Западном Техасе 8 октября 2025 года.