События

Слетавшая в космос Дана Карагусова отреагировала на обращение Токтара Аубакирова

первая казахстанка, слетавшая в космос Дана Карагусова, первый казахский космонавт Токтар Аубакиров, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 10:04 Фото: Instagram/aituar.alibekov, akorda.kz
Предпринимательница Дана Карагуcова, ставшая первой женщиной из Казахстана, полетевшей в космос в качестве туристки, ответила на обращение Халық қаhарманы Токтара Аубакирова, сообщает Zakon.kz.

13 октября 2025 года первый казахский космонавт поздравил соотечественницу с успешным завершением первого исторического суборбитального полета в космос.

"Наша невероятная гордость, человек, открывший путь в космос для Казахстана. Особое значение для меня имеет это поздравление", – написала Дана Карагусова в Instagram-Stories сегодня, 15 октября.

Фото: Instagram/dannakar

Предпринимательница Дана Карагусова стала первой казахстанкой, полетевшей в космос в качестве туриста.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 10:04
Экс-депутат Гульжана Карагусова прокомментировала полет своей дочери в космос

Дана Карагусова совершила космический полет, который продлился 10 минут 21 секунду.

Многоразовая ракета-носитель New Shepard была запущена и приземлилась на стартовой площадке №1 компании Blue Origin в Западном Техасе 8 октября 2025 года.

