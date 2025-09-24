#АЭС в Казахстане
Общество

Депутат предлагает пересмотреть "запретительный список" ОКЭД

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 15:36 Фото: freepik
Депутат Айтуар Кошмамбетов 24 сентября 2025 года в кулуарах Мажилиса заявил, что "запретный список" видов деятельности в рамках Общегосударственного классификатора (ОКЭД), ограничивающий работу на упрощенной системе налогообложения, необходимо пересмотреть, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат отметил, что сегодня Серик Жумангарин сделал важное заявление.

"Мы рады, что министр национальной экономики – вице-премьер выступил. Действительно, очень большая потребность у населения, все спрашивают: "Что будет с ОКЭД, кому можно работать по упрощенке, а кому нет?" Наша позиция простая и конкретная – всем тем, кто работает в розницу с населением, надо разрешить работать на упрощенке. Когда мы это обсуждали в стенах Парламента, была договоренность, что 40-50 видам деятельности будет запрещено работать на упрощенке, поэтому и назывался "запретительный список", – озвучил Айтуар Кошмамбетов.

По его мнению, "запретительный список" должен быть коротким.

"Кто бы вошел, по нашему мнению, в запретительный список – это банки второго уровня, финансовые и страховые организации, недропользователи, крупные промышленники, производители подакцизных товаров. То есть это категория узкая. А остальным, считаем, надо разрешить работать на упрощенке, потому что у нас до этого 1 млн 700 тыс. предпринимателей и так были на упрощенке. Сейчас категорически менять ситуацию неправильно. Это массовый и малый бизнес. Все они работают с населением, например, детский сад или парикмахерская. Зачем им общеустановленный режим? Им проще закрыться, чем нанимать бухгалтера и платить 20% КПН, 16% НДС, – это колоссальное увеличение стоимости товара, и они не будут конкурентоспособными", – озвучил спикер.

Он считает, что в такой ситуации выживут только крупные компании.

"Вот это наш принцип. Мы надеемся, что будет открытое обсуждение, и партия будет отстаивать каждый ОКЭД отдельно. Когда разрабатывается любой НПА, необходимо, чтобы по каждому ОКЭД или виду деятельности был расчет: какой прогноз, как это будет влиять на экономику, какое развитие отрасли, сколько мест создастся или, наоборот, закроется, сколько налогов будет платиться. Вот этот расчет мы хотели бы видеть и по каждому ОКЭД разбираться", – рассказал Айтуар Кошмамбетов.

Ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов заявил, что 1 млн индивидуальных предпринимателей не показывают свои обороты. Позднее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на семинаре по разъяснению Налогового кодекса прокомментировал критику населения в адрес правительства.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
