#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.56
625.65
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.56
625.65
6.62
Общество

Суд присяжных будет рассматривать заявления об УДО – пилот запустят в четырех регионах

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 11:09 Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса 22 октября 2025 года на пленарном заседании приняли в работу поправки по вопросам дальнейшего совершенствования уголовного законодательства, передает корреспондент Zakon.kz.

Заключение по законопроекту представила депутат Снежанна Имашева.

"Законопроект разработан в целях дальнейшего совершенствования уголовного законодательства. Он направлен на внедрение пилотного проекта по передаче функций рассмотрения заявления граждан об условно-досрочном освобождении (УДО) и замене неотбытых частей наказания на более мягкий вид наказания суду с участием присяжных заседателей. С учетом суда присяжных будут рассматриваться заявления по особо тяжким, тяжким и некоторым преступлениям средней тяжести", – сказала Имашева.

Предлагается реализовать пилотный проект в течение двух лет в четырех регионах – это Актюбинская и Карагандинская области, ВКО, а также Шымкент. По результатам пилота будет определена эффективность и целесообразность дальнейшего применения.

Более детально об этом законопроекте Zakon.kz рассказывал здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Как Казахстан будет снижать госдолг в 33,5 трлн тенге – комментарий главы Минфина
11:32, Сегодня
Как Казахстан будет снижать госдолг в 33,5 трлн тенге – комментарий главы Минфина
Контроль за работой частных судебных исполнителей усилят в Казахстане
10:56, Сегодня
Контроль за работой частных судебных исполнителей усилят в Казахстане
Поправки в Бюджетный кодекс принял Мажилис
15:12, 04 декабря 2024
Поправки в Бюджетный кодекс принял Мажилис
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: