Какие суммы можно перевозить внутри Казахстана

И.о. руководителя таможенного поста "Ауежай-Астана" ДГД по Астане Бауыржан Турлыбаев на брифинге в РСК 7 ноября 2025 года рассказал, какие есть ограничения при провозе товаров для личного пользования, передает корреспондент Zakon.kz.

Бауыржан Турлыбаев сообщил, что на таможенном посту "Ауежай-Астана" с начала года было оформлено 20 518 пассажирских таможенных деклараций (ПТД). По указанному количеству деклараций в бюджет государства поступило 412,9 млн тенге таможенных платежей.

"Согласно Решению Совета ЕАЭС от 20 декабря 2017 года установлены единые нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования. При пересечении границы наземным, водным транспортом или пешком допускается ввоз товаров стоимостью до 500 евро и весом до 25 кг. В международных почтовых отправлениях установлены лимиты – до 200 евро и 31 кг. Для авиаперевозок действуют повышенные нормы: стоимость до 10 000 евро и вес до 50 кг. Кроме того, разрешается ввоз табачных изделий – не более 200 сигарет, 50 сигар, 200 стиков или 250 г табака. Превышение указанных норм влечет необходимость обязательного таможенного декларирования и уплаты соответствующих платежей", – напомнил он.

"С марта 2022 года, согласно указу президента, в Казахстане действует запрет на вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов. При вывозе суммы, превышающей эту отметку, необходимо заполнять таможенную декларацию. Эта норма распространяется на вывоз валюты за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Внутри Казахстана нет таможенных границ, у нас свободное перемещение, то есть любую сумму можно перемещать – запрета внутри Казахстана нет", – пояснил Бауыржан Турлыбаев.

15 сентября 2025 года в международном аэропорту Актау при прохождении таможенного контроля на рейс Актау – Кутаиси у гражданина О. было обнаружено 12,5 тыс. долларов США, из которых 2,5 тыс. превышали установленный порог, подлежащий обязательному письменному декларированию. Решением суда 2,5 тыс. долларов конфисковано в доход государства, 10 тыс. долларов возвращены владельцу.