Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 20 февраля

Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по республике в предстоящий четверг, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", погода без осадков под влиянием отрога антициклона ожидается лишь на востоке, в центре страны.

"С прохождением атмосферных фронтов на севере, западе, северо-западе Казахстана ожидается снег, на юго-западе, юге – осадки (дождь, снег)", – следует из прогноза.

Также сообщается, что по Казахстану ожидается туман, на западе, юго-западе, юго-востоке – гололед, на юго-западе, севере – усиление ветра с низовой метелью.

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Ранее синоптики рассказали, что с 20 по 22 февраля 2025 года жители Казахстана почувствуют резко континентальный климат: на севере сохранится морозная погода, а на юге ожидается потепление. О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня можете узнать по ссылке.