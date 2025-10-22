Стоит ли казахстанцам ожидать еще одну школьную реформу, рассказала глава Минпросвещения

Новый министр просвещения Жулдыз Сулейменова в кулуарах Мажилиса 22 октября 2025 года рассказала, каких изменений стоит ожидать в сфере образования, передает корреспондент Zakon.kz.

Жулдыз Сулейменова отметила, что как депутат, как женщина-политик, всегда была открытой.

"Я поднимала острые вопросы касательно одиноких матерей, многодетных матерей. Вы знаете, что я сама ездила в те отдаленные районы, отдаленные аулы, села. И данную открытость, эту позицию хочу сохранить", – сказала она.

По ее словам, каких-то новых реформ ожидать не следует.

"Мы смотрим все предыдущие школьные реформы, анализируем. Также у нас есть четкая задача – повышение качества образования – это не новая реформа, это продолжение той реформы, которая была начата. Вторая задача – это поддержка учителей, поддержка статуса учителей. Здесь, конечно, несколько вопросов касательно аттестации, касательно качества работы педагогов и также законодательная поддержка педагогов – освобождение от несвойственных им функций", – добавила министр.

Между тем, по ее словам, вопросы повышения заработных плат учителей и стипендий уже предусмотрены в трехлетнем бюджете.

Прокомментировала она также вопрос о том, планируется ли сокращение нагрузки на школьников.

"Этот вопрос тоже есть, ГОСО с 1 по 11 класс уже утвержден. Сейчас идет процесс апробации, но будут ли объединяться несколько предметов или нет, мы можем сказать только к концу декабря", – заявила Жулдыз Сулейменова.

29 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев сменил министра просвещения.