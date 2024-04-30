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Генпрокурор отчитался перед Токаевым

Генпрокурор отчитался перед Токаевым, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 19:43 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора. Берик Асылов отчитался о состоянии законности в стране и основных итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности, сообщает Zakon.kz.

Также, как сказано в сообщении Акорды за 30 апреля 2024 года, Асылов проинформировал президента о криминогенной ситуации и мерах, принимаемых по соблюдению конституционных прав граждан в уголовно-правовой сфере:

  • прокурорами из служебных помещений органов следствия освобождены 449 незаконно задержанных лиц;
  • инициирован пересмотр приговоров в отношении 515 лиц, в том числе улучшено положение 205 осужденных, оправдано 10 человек.

Кроме того, Асылов доложил о применении органами прокуратуры искусственного интеллекта в работе по возврату активов и розыску преступников:

  • в Генеральной прокуратуре запущено пилотное апробирование "умной" аналитической платформы по поиску и отслеживанию незаконно выведенных из страны активов;
  • на сегодняшний день в результате принятых мер, в том числе с использованием информационных систем, задержаны 605 разыскиваемых преступников.

В завершение Генпрокурор сообщил о том, что прокурорами сопровождается 663 инвестпроекта. В текущем году разрешены проблемные вопросы 148 инвесторов, вклад в экономику которых составляет 2,4 трлн тенге.

"Президент поручил продолжить использование широкого спектра современных технологий, направленных на поиск и возврат незаконно выведенных за рубеж активов. Он подчеркнул важность обеспечения защиты конституционных прав граждан в уголовном процессе и эффективной защиты мерами прокурорского надзора прав инвесторов и бизнес-сообщества", – сказано в сообщении.

Сегодня, 30 апреля, у президента насыщенный день. Он уже провел несколько встреч и подписал распоряжение. Согласно нему, Аркен Хамитович Утенов освобожден от должности заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Помимо этого Токаев принял председателя Верховного суда и заслушал доклад о вопросах обеспечения справедливого судопроизводства в стране, а также ходе реализации ранее данных поручений по реформированию судебной системы.

В завершении дня Токаев освободил Багдата Мусина от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

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