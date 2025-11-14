#АЭС в Казахстане
Общество

Алматинец оставил комментарий к организации в 2ГИС и за ним пришла полиция

задержанный в Алматы мужчина, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 14:02 Фото: ДП Алматы
В Алматы к ответственности будут привлекать молодого человека, оставившего в отзывах к организации комментарий "Место, которое нужно взорвать", сообщает Zakon.kz.

Как указали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города, сообщение было оставлено под публикацией, связанной с деятельностью религиозных объединений.

"По данному сигналу на пульт "102" поступило сообщение. На него незамедлительно отреагировали сотрудники Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Алматы. В результате проведенных оперативных мероприятий личность автора комментария установлена. Им оказался житель Алматы 2004 года рождения. Мужчина задержан и доставлен в подразделение полиции", – сообщили в ДП.

Фото: ДП Алматы

Начальник Управления по противодействию экстремизму Асхат Даулетияров отметил, что любые угрозы, в том числе оставленные в интернете, рассматриваются полицией как реальная угроза общественной безопасности. Такие "шутки" имеют тяжкие последствия.

Ранее в полиции Алматы прокомментировали случай с девушкой, которую напугал мужчина с пистолетом.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
