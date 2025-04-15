В МЧС озвучили последствия землетрясения в Жамбылской области

Вице-министр по ЧС РК Кеген Турсынбаев 15 апреля 2025 года на брифинге в правительстве рассказал о последствиях землетрясения в ряде районов Жамбылской области, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, толчки силой около пяти баллов произошли дважды – около четырех утра и еще дважды – во второй половине дня, около 16:00.

"Весь этот период специалисты Института сейсмологии вели наблюдение, контролировали афтершоки и другие сейсмические проявления. Когда специалисты дали заключение, что повторных землетрясений не ожидается, рабочие группы начали обследование населенных пунктов, где были ощутимы толчки силой до пяти баллов. На тот момент обследования были проведены, поступили заявления о разрушениях и трещинах. Все это изучалось комиссией", – дополнил вице-министр.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день аварийными признаны только пять объектов и 12 жилых домов, и все они построены из самана и не являются капитальными строениями.

Ранее вице-министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Кеген Турсынбаев объяснил появление палаточного лагеря на юге Казахстана. По его словам, после землетрясения в ряде районов Жамбылской области были оперативно стянуты все силы на случай эвакуации.

28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области и Таразе. Наибольшая интенсивность – 5 баллов – зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. 13 апреля землетрясение случилось в Таджикистане. Его ощутили жители сразу нескольких населенных пунктов на юге Казахстана.