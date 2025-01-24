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Общество

Мороз до -26°С, гололед и потепление: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в выходные

Астана, Астана зимой, Астана зима, виды города Астаны, зима в Астане, зимой в Астане, зимняя Астана, заморозки в Астане, мороз в Астане, снег в Астане, похолодание в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 16:31 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 25 по 27 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 25 января: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -24-26°С, днем -14-16°С.
  • 26 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -20-22°С, днем -11-13°С.
  • 27 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -16-18°С, днем -8-10°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 25 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -16-18°С, днем -3-5°С.
  • 26 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем 0-2°С.
  • 27 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем 0+2°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 25 января: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем +7+9°С.
  • 26 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +8+10°С.
  • 27 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +5+7°С.

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Ранее в РГП "Казгидромет" сообщили, что тепло вернется в Казахстан.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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