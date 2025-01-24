Мороз до -26°С, гололед и потепление: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в выходные

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Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 25 по 27 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 25 января: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -24-26°С, днем -14-16°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -24-26°С, днем -14-16°С. 26 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -20-22°С, днем -11-13°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -20-22°С, днем -11-13°С. 27 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -16-18°С, днем -8-10°С. Прогноз погоды по Алматы 25 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -16-18°С, днем -3-5°С.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -16-18°С, днем -3-5°С. 26 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем 0-2°С.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем 0-2°С. 27 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем 0+2°С. Прогноз погоды по Шымкенту 25 января: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем +7+9°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем +7+9°С. 26 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +8+10°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +8+10°С. 27 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +5+7°С. Материал по теме Погодные аномалии в Казахстане: прогноз на январь 2025 года Ранее в РГП "Казгидромет" сообщили, что тепло вернется в Казахстан.

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