Бектенов поручил запустить единую систему управления ТЭК до конца года

Премьер-министр Олжас Бектенов 28 октября 2025 года на заседании Правительства поручил принять необходимые меры по созданию и сопровождению Единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом (ТЭК), передает корреспондент Zakon.kz.

Бектенов отметил, что сегодня энергетическая отрасль играет ключевую роль в мировой экономике.

"Развитие электроэнергетики имеет значительное влияние на темпы роста промышленности, начиная от крупных предприятий горно-металлургической отрасли, до малого бизнеса. Поэтому главой государства поставлена перед Правительством амбициозная задача – до 2035 года обеспечить масштабный ввод новых энергоисточников общей мощностью 26 ГВт. Для этого ведется активная работа по развитию не только традиционной генерации, но и альтернативной, таких как возобновляемые источники и атомная энергия. В то же время, на сегодняшний день основная генерация электроэнергии вырабатывается угольными станциями. В этой связи мы будем и далее уделять значительное внимание развитию традиционной энергетики", – озвучил он.

Глава кабмина подчеркнул, что одновременно с этим осуществляется модернизация и расширение действующих энергоисточников и коммунальных сетей.

"В активной фазе находится работа по объединению Западной зоны республики с Единой энергетической системой, а также усилению сетей Южной зоны. Реализация поставленных задач позволит обеспечить надежное энергоснабжение всех регионов страны. Каждый процент увеличения доступных мощностей даст рост экономики, а также простимулирует приток инвестиций. Однако имеется ряд вопросов, на которые я хотел бы обратить внимание. В первую очередь, стабильность любой энергосистемы зависит от наличия необходимого количества маневренных мощностей. В последние годы наблюдается ее дефицит в пиковые часы нагрузок. Мы закрываем нашу потребность за счет перетоков", – дополнил Олжас Бектинов.

По его словам, потребление из года в год будет только расти, и электроэнергия требуется для ввода новых промышленных объектов, центров обработки данных, развития цифровых технологий и инфраструктуры.

"Для этого энергетической отрасли нужно обеспечить опережающее развитие. Именно поэтому мы начали активное развитие атомной энергетики. Необходимо реализовать все запланированные энергетические проекты своевременно, осуществлять внедрение новых технологических решений, в том числе систем накопления энергии и внедрения гибридных электростанций. Немаловажным также является применение цифровых технологий. Цифровизация – это ключевой инструмент не только повышения энергоэффективности, но и обеспечения надежности функционирования электроэнергетической отрасли", – сказал премьер-министр.

Он заявил, что цифровая трансформация должна вестись строго в установленные сроки с четко выстроенной координацией между всеми задействованными госорганами и структурами.

"Хочу отметить, что наша цель – достижение реальных и качественных изменений в энергетике и экономике в целом. В этой связи поручаю министерству энергетики обеспечить до конца текущего года ввод 250 МВт энергетических мощностей, а в следующем году – 2,5 ГВт. Держать на постоянном контроле прохождение действующими станциями зимнего периода. Второе – министерству энергетики совместно с министерством финансов до конца текущего года принять необходимые меры по созданию и сопровождению "Единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом". Данная система направлена на обеспечение надежности работы энергетических объектов путем онлайн-мониторинга", – озвучил Бектенов.

Он также поручил компании "Самрук-Энерго" до конца марта следующего года завершить все необходимые мероприятия для начала строительных работ по ТЭЦ в городах Семее и Усть-Каменогорске.

"При этом необходимо обеспечить соблюдение норм передовых экологических стандартов по выбросам вредных веществ. Четвертое, компании "KEGOC" ускорить работу по присоединению западной энергетической зоны к Единой национальной системе. Данный проект позволит закольцевать энергетическую систему Казахстана и обеспечить ее независимость и безопасность. Несмотря на ускорение, должно быть обеспечено качество. Пятое. Министерствам энергетики, искусственного интеллекта и финансов до конца 2026 года запустить Отраслевой центр информационной безопасности и обеспечить работу оператора инфокоммуникационной инфраструктуры в сфере топливно-энергетического комплекса. Данная система направлена на обеспечение защиты от киберугроз всех субъектов сферы энергетики", – дополнил премьер-министр.

28 октября 2025 года Министр энергетики Ерлан Аккенженов поделился планами по реализации новых проектов для увеличения энергетических мощностей.