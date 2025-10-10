#АЭС в Казахстане
События

Миграционные ограничения в России: казахстанским дальнобойщикам сообщили хорошую новость

Скопление фур на границе, скопление грузовых машин на границе, скопление грузовиков на границе, фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки , фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 12:11 Фото: Zakon.kz
Новые нормы миграционного законодательства России о том, что находиться там без регистрации можно не более 90 дней в течение календарного года, вне зависимости от числа въездов и выездов, не будут действовать на казахстанских перевозчиков, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 10 октября, рассказал депутат Мажилиса Парламента Болатбек Алиев.

"Наше правительство по оперативным каналам связалось со своими коллегами в Российской Федерации, и вчера вечером было принято решение не применять новые миграционные ограничения к водителям, осуществляющим международные грузовые и пассажирские перевозки", – написал он Facebook.

Это значит, уточнил депутат, что казахстанские перевозчики больше не попадают под действие нормы "90 дней пребывания" и не будут подвергаться штрафам и депортациям за нарушения миграционных норм РФ.

О проблемах, с которыми столкнулись казахстанские дальнобойщики из-за новой нормы "90 дней пребывания", Алиев писал ранее. 9 октября вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что в ЕЭК было направлено официальное обращение о признании сложившейся ситуации барьером, препятствующим внешней торговле. Казахстанская сторона вела переговоры с российскими коллегами на различных уровнях.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
