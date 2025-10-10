Миграционные ограничения в России: казахстанским дальнобойщикам сообщили хорошую новость

Новые нормы миграционного законодательства России о том, что находиться там без регистрации можно не более 90 дней в течение календарного года, вне зависимости от числа въездов и выездов, не будут действовать на казахстанских перевозчиков, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 10 октября, рассказал депутат Мажилиса Парламента Болатбек Алиев.

"Наше правительство по оперативным каналам связалось со своими коллегами в Российской Федерации, и вчера вечером было принято решение не применять новые миграционные ограничения к водителям, осуществляющим международные грузовые и пассажирские перевозки", – написал он Facebook.

Это значит, уточнил депутат, что казахстанские перевозчики больше не попадают под действие нормы "90 дней пребывания" и не будут подвергаться штрафам и депортациям за нарушения миграционных норм РФ.

О проблемах, с которыми столкнулись казахстанские дальнобойщики из-за новой нормы "90 дней пребывания", Алиев писал ранее. 9 октября вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что в ЕЭК было направлено официальное обращение о признании сложившейся ситуации барьером, препятствующим внешней торговле. Казахстанская сторона вела переговоры с российскими коллегами на различных уровнях.