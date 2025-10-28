#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Общество

Новый вид мошенничества: казахстанка продала квартиру и лишилась всего

Женщина, плач , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 14:18 Фото: pexels
О новом способе отъема денег предупредили казахстанцев: "кибератака" на банковские счета, сообщает Zakon.kz.

Одной из жертв такой схемы стала жительница Щучинска. Как рассказали 28 октября в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Акмолинской области, мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, вводят людей в заблуждение и вынуждают переводить сбережения на счета третьих лиц.

"Мнимой "кибератаке" подверглась жительница Щучинска. Она продала квартиру и все вырученные средства вместе с личными сбережениями лично передала мошенникам. Ущерб составил 11,8 млн тенге. Как установили полицейские, неизвестные представились сотрудниками полиции и сообщили, что на банковские счета потерпевшей совершается "кибератака" мошенников, пытающихся оформить онлайн-кредиты", – рассказали в ДП.

Чтобы "предотвратить" эти действия, женщина вложила свои личные сбережения. Она совершила 32 транзакции через разные терминалы, после чего все средства оказались на счетах дропперов.

Семья из Шымкента продала квартиру и машину после общения с мошенниками.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
О новом виде мошенничества предупреждают казахстанцев
09:20, 22 мая 2025
О новом виде мошенничества предупреждают казахстанцев
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
17:02, 21 октября 2025
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества
13:36, 01 июля 2024
Казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: