Новый вид мошенничества: казахстанка продала квартиру и лишилась всего

О новом способе отъема денег предупредили казахстанцев: "кибератака" на банковские счета, сообщает Zakon.kz.

Одной из жертв такой схемы стала жительница Щучинска. Как рассказали 28 октября в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Акмолинской области, мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, вводят людей в заблуждение и вынуждают переводить сбережения на счета третьих лиц.

"Мнимой "кибератаке" подверглась жительница Щучинска. Она продала квартиру и все вырученные средства вместе с личными сбережениями лично передала мошенникам. Ущерб составил 11,8 млн тенге. Как установили полицейские, неизвестные представились сотрудниками полиции и сообщили, что на банковские счета потерпевшей совершается "кибератака" мошенников, пытающихся оформить онлайн-кредиты", – рассказали в ДП.

Чтобы "предотвратить" эти действия, женщина вложила свои личные сбережения. Она совершила 32 транзакции через разные терминалы, после чего все средства оказались на счетах дропперов.

Семья из Шымкента продала квартиру и машину после общения с мошенниками.