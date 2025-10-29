#АЭС в Казахстане
Общество

В Казахстане работают почти 15 тысяч иностранцев: кто они и где заняты

люди, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 09:26 Фото: wikimedia
29 октября 2025 года в Министерстве труда и социальной защиты населения предоставили традиционную статистику о трудящихся в Казахстане иностранцах, сообщает Zakon.kz.

Так, по состоянию на 1 октября 2025 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории страны работают 14 666 иностранных граждан. Это меньше, чем месяцем ранее – 15 054 иностранца.

Отмечается, что в настоящий момент в Казахстане 1896 работодателей, использующих иностранную рабочую силу (ИРС). У них работают более 339,1 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

В каких сферах привлекают иностранцев в Казахстане

Наибольшее количество работают в сферах:

  • строительства – 4799 человек;
  • сельского, лесного и рыбного хозяйства – 3065 человек;
  • горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1187 человек;
  • обрабатывающей промышленности – 1085 человек.

Откуда в основном приехали работать в Казахстан

  • Китай – 5330 человек
  • Узбекистан – 2682 человек
  • Турция – 1046 человек
  • Индия – 1012 человек

Если сравнивать с данными на 1 сентября, то число трудовых мигрантов из этих стран за месяц убавилось.

"Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2025 году общая квота была установлена в размере 0,2% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 14,8 тыс. единиц, а с марта текущего года в связи с заявками местных исполнительных органов приказом министра увеличена до 16,5 тыс. единиц", – добавили в Минтруда.

А с августа 2025 года в связи с расширением перечня профессий для осуществления трудовой деятельности сезонных иностранных работников общая квота установлена в размере 0,25% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 19,4 тыс. единиц.

Кроме того, в Минтруда рассказали о том, сколько кандасов прибыло в Казахстан в 2025 году.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
