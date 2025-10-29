Учителям в Казахстане помогут не выгореть на работе и управлять стрессом

Сегодня, 29 октября 2025 года, в Министерстве просвещения (МП) Казахстана объявили хорошую новость, которая касается учителей, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, в Казахстане открылись первые кабинеты психологической поддержки для педагогов.

"Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу" Министерства просвещения РК запустил новый проект, направленный на укрепление психического здоровья и поддержку профессионального развития учителей. Впервые кабинеты психологов начали работать в филиалах Центра в Туркестанской и Актюбинской областях. Пилотный проект будет способствовать поддержанию психологического благополучия учителей, предотвращению профессионального выгорания и эффективному управлению стрессом". Пресс-служба МП РК

В Минпросвещения отметили, что в кабинетах профессиональные психологи проводят индивидуальные и групповые консультации, занятия по релаксации и арт-терапии, а также психологическую диагностику и тренинги.

"Услуги предоставляются педагогам, проходящим курсы повышения квалификации в Центре "Өрлеу". В работе строго соблюдаются этические нормы, принципы добровольности и конфиденциальности. В дальнейшем планируется открыть аналогичные кабинеты психологической поддержки педагогов и в других регионах страны". Пресс-служба МП РК

