Общество

Учителям в Казахстане помогут не выгореть на работе и управлять стрессом

Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 09:33 Фото: freepik
Сегодня, 29 октября 2025 года, в Министерстве просвещения (МП) Казахстана объявили хорошую новость, которая касается учителей, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, в Казахстане открылись первые кабинеты психологической поддержки для педагогов.

"Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу" Министерства просвещения РК запустил новый проект, направленный на укрепление психического здоровья и поддержку профессионального развития учителей. Впервые кабинеты психологов начали работать в филиалах Центра в Туркестанской и Актюбинской областях. Пилотный проект будет способствовать поддержанию психологического благополучия учителей, предотвращению профессионального выгорания и эффективному управлению стрессом".Пресс-служба МП РК

В Минпросвещения отметили, что в кабинетах профессиональные психологи проводят индивидуальные и групповые консультации, занятия по релаксации и арт-терапии, а также психологическую диагностику и тренинги.

"Услуги предоставляются педагогам, проходящим курсы повышения квалификации в Центре "Өрлеу". В работе строго соблюдаются этические нормы, принципы добровольности и конфиденциальности. В дальнейшем планируется открыть аналогичные кабинеты психологической поддержки педагогов и в других регионах страны".Пресс-служба МП РК

Ранее мы писали о том, как столичный педагог вдохновляет учеников полюбить науку. Подробнее об этом – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Российскую нефть хотят ввозить в Казахстан без пошлин
10:30, Сегодня
Российскую нефть хотят ввозить в Казахстан без пошлин
Минпросвещения обратилось к учителям по поводу "платных курсов" повышения квалификации
17:41, 05 декабря 2024
Минпросвещения обратилось к учителям по поводу "платных курсов" повышения квалификации
Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
12:59, 20 октября 2025
Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
