В странах СНГ усиливают борьбу с должниками по алиментам

Депутаты Мажилиса взяли в работу законопроект о совершенствовании механизма взыскания алиментов в странах СНГ, передает корреспондент Zakon.kz.

Полное название документа: "О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года".

"Данный законопроект направлен на устранение правовой неопределенности при исполнении судебных актов, а также на повышение эффективности правового сотрудничества в СНГ в обеспечении защиты прав детей. В частности, судебные акты о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей будут признаваться и исполняться на территории этих государств", – сказала депутат Мажилиса Снежанна Имашева.

Она отметила, что Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе готов принять этот законопроект к работе. Депутаты поддержали предложение комитета.

Мы писали в сентябре, что несколько жителей Алматинской области получили уголовное наказание и лишились дорогого имущества за то, что не платили алименты своим детям.