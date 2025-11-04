Сколько скота в Казахстане – данные сельхозпереписи озвучат в 2026 году
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 4 ноября 2025 года на брифинге в правительстве рассказал о том, как проходит в стране сельскохозяйственная перепись, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, эта процедура в сельском хозяйстве не проводилась давно.
"По регламенту она должна проводиться каждые 10 лет. Честно говоря, мы сами ждем результатов этой переписи, потому что есть расхождения между статистикой и реальным положением дел. Мы провели большую работу по списанию, самостоятельно инициировав списание поголовья КРС (крупный рогатый скот – Прим. ред.). Определенные эксперты говорят, что у нас упало поголовье животных с 8 млн голов до 6 млн голов. Это мы сами 2 млн голов КРС списали. 3 млн МРС (мелкий рогатый скот – Прим. ред.) списали. 2 млн тонн картофеля списали", – сказал Султанов.
Согласно его прогнозам, конкретные результаты переписи станут известны только в следующем году.
"Статистика должна была еще глубже показать нам положение дел на селе. Насколько нам известно, работы по опросу завершены, сейчас идет подсчет. Как мы ожидаем, данные будут опубликованы уже в начале следующего года", – добавил вице-министр.
Сельскохозяйственная перепись стартовала в августе текущего года.
