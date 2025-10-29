#АЭС в Казахстане
Общество

В ФСМС ответили на предложение депутата перенаправлять пациентов при задержке медуслуг

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 20:45 Фото: Zakon.kz
Председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Айдын Кульсеитов 29 октября 2025 года на встрече с журналистами прокомментировал предложение мажилисмена Нурлана Ауесбаева перенаправлять пациентов в другие клиники при задержке медуслуг, передает Zakon.kz.

Журналисты уточнили, как в фонде отнеслись к критике и предложению мажилисмена Нурлана Ауесбаева, который заявляет о систематическом ограничении доступа к диагностике и предлагает направлять пациентов в другие медорганизации, включая частные, если услуга не оказана в течение 10 дней.

"Много разных предложений есть, чтобы их профинансировать, надо быть с ними (частными клиниками. – Прим. ред.) в договорных отношениях. Договорные отношения – одна, две, три услуги… Но я не знаю: ради одной услуги заключать договор? На самом деле эта проблема больше про администрирование. Сейчас все деньги, которые оплачиваются за медуслуги, уже распределены между поставщиками, которые участвуют в конкурсе. Если говорить, что нужны другие поставщики, то это означает, что те, кто участвовал в конкурсе, недополучат средства", – ответил Айдын Кульсеитов.

Он отметил, что над этим предложением нужно думать, насколько это возможно.

"А 10 дней для МРТ – это много или мало? Во-первых, когда говорят "надо срочно МРТ", это часто бывает без показаний. Это отвлекает ресурсы системы. А они не бесконечные. Человек говорит: "Я хочу". Доктор: "Может, не надо?" А человек настаивает: "Я имею право, сделайте мне самое дорогое". Это первое. А второе, когда говорят: "Я не хочу ждать 10 дней МРТ, давайте делать сейчас", в то время, когда во всем мире могут ждать месяцами", – дополнил спикер.

Ранее депутат Мажилиса Нурлан Ауесбаев предложил направлять пациента в другую медорганизацию, включая частную, если услуга не оказана в течение 10 дней, и предусмотреть компенсацию его расходов за счет ФОМС.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
