В Актобе из-за смертельного ДТП отменили концерт и фейерверк

24 октября 2025 года пресс-служба акимата Актюбинской области выступила с важным заявлением к жителям и гостям региона, сообщает Zakon.kz.

Объявление размещено на официальной странице акимата в Instagram.

"Уважаемые жители и гости города! Сообщаем, что гала-концерт и фейерверк, запланированные на 25 октября в 19:00 на площади "Қазақ халқына мың алғыс", не состоятся в связи с ситуацией, сложившейся в регионе". Пресс-служба акимата Актюбинской области

Праздничные мероприятия в честь Дня Республики отменили после дорожно-транспортного происшествия, в котором вчера, 23 октября, погибли 12 человек.

Страшная авария произошла на автодороге Самара – Шымкент вблизи пос. Белкопа в Актюбинской области. Пятерых пострадавших доставили в медицинское учреждение. По предварительным данным полиции, грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирской автомашиной ГАЗель. Позднее Министерство внутренних дел Казахстана направило специальную группу для расследования жуткого ДТП в Актюбинской области.

Вместе с тем была создана правительственная комиссия по расследованию причин ДТП. Также аким Актюбинской области Асхат Шахаров посетил Хромтаускую районную больницу, куда доставили выживших.