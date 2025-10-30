Суд встал на сторону казахстанских грузоперевозчиков: прекращена незаконная практика

Суд поддержал позицию транспортной прокуратуры в защиту казахстанских грузоперевозчиков, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 30 октября 2025 года, заявили в Главной транспортной прокуратуре (ГТП) РК.

"Шымкентская транспортная прокуратура обеспечила судебную защиту прав свыше 9 тыс. отечественных грузоперевозчиков путем прекращения незаконной практики дублирования государственных номеров транспортных средств в бланках разрешений, выдаваемых перевозчикам", – говорится в релизе, распространенном в четверг.

Отмечается, что такие действия противоречили международным соглашениям и создавали риск необоснованного привлечения предпринимателей к административной ответственности.

