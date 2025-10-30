#АЭС в Казахстане
Общество

Суд встал на сторону казахстанских грузоперевозчиков: прекращена незаконная практика

Скопление фур на границе, скопление грузовых машин на границе, скопление грузовиков на границе, фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки , фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 09:42 Фото: freepik
Суд поддержал позицию транспортной прокуратуры в защиту казахстанских грузоперевозчиков, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 30 октября 2025 года, заявили в Главной транспортной прокуратуре (ГТП) РК.

"Шымкентская транспортная прокуратура обеспечила судебную защиту прав свыше 9 тыс. отечественных грузоперевозчиков путем прекращения незаконной практики дублирования государственных номеров транспортных средств в бланках разрешений, выдаваемых перевозчикам", – говорится в релизе, распространенном в четверг.

Отмечается, что такие действия противоречили международным соглашениям и создавали риск необоснованного привлечения предпринимателей к административной ответственности.

10 октября 2025 года казахстанским дальнобойщикам сообщили хорошую новость касательно миграционных ограничений в России. Подробнее об этом – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: