#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
530.15
617.47
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
530.15
617.47
6.64
Общество

Ерлан Карин: Некоторые эксперты слишком упрощенно воспринимают парламентскую реформу

госсоветник Ерлан Карин, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 09:56 Фото: Акорда
Государственный советник Ерлан Карин раскритиковал упрощенное восприятие парламентской реформы некоторыми экспертами, которые сводят ее исключительно к удалению статей о Сенате, сообщает Zakon.kz.
"Президент уже говорил об этом: реформа – это не механический процесс. Речь идет о формировании самостоятельного однопалатного Парламента со всеми вытекающими процедурами, регламентами и механизмами", – подчеркнул Карин.

По его словам, необходимо определить ключевые принципы функционирования нового института, а не ограничиваться формальным исключением верхней палаты.

8 сентября 2025 года в рамках Послания народу Касым-Жомарт Токаев предложил сделать Парламент Казахстана однопалатным и упразднить Сенат. Эта реформа высшей представительной власти, по его словам, станет логическим продолжением всех предыдущих преобразований, в том числе реформы президентской власти.

15 октября 2025 года Ерлан Карин рассказал, что в Казахстане запущен онлайн-сбор предложений по парламентской реформе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Ерлан Карин о выборах: Все политические реформы замыкаются в единую платформу
19:32, 18 ноября 2022
Ерлан Карин о выборах: Все политические реформы замыкаются в единую платформу
Ерлан Карин: Политическую повестку будет определять вектор политических реформ
12:36, 03 января 2023
Ерлан Карин: Политическую повестку будет определять вектор политических реформ
Ерлан Карин высказался о "Нацфонде – детям"
12:54, 24 мая 2023
Ерлан Карин высказался о "Нацфонде – детям"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: