Ерлан Карин: Некоторые эксперты слишком упрощенно воспринимают парламентскую реформу

Государственный советник Ерлан Карин раскритиковал упрощенное восприятие парламентской реформы некоторыми экспертами, которые сводят ее исключительно к удалению статей о Сенате, сообщает Zakon.kz.

"Президент уже говорил об этом: реформа – это не механический процесс. Речь идет о формировании самостоятельного однопалатного Парламента со всеми вытекающими процедурами, регламентами и механизмами", – подчеркнул Карин.

По его словам, необходимо определить ключевые принципы функционирования нового института, а не ограничиваться формальным исключением верхней палаты.

8 сентября 2025 года в рамках Послания народу Касым-Жомарт Токаев предложил сделать Парламент Казахстана однопалатным и упразднить Сенат. Эта реформа высшей представительной власти, по его словам, станет логическим продолжением всех предыдущих преобразований, в том числе реформы президентской власти.



15 октября 2025 года Ерлан Карин рассказал, что в Казахстане запущен онлайн-сбор предложений по парламентской реформе.