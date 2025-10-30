#АЭС в Казахстане
Общество

На мать-одиночку подали в суд за неотработку гранта в селе Шымкента

На мать-одиночку подали в суд за не отработку гранта в селе Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 22:36 Фото: pixabay
Мать-одиночка предстала перед судом Шымкента за то, что не отработала грант в сельской местности, сообщает Zakon.kz.

В Межрайонный суд по гражданским делам Шымкента обратилось предприятие с иском к ответчику о взыскании расходов за обучение на основе государственного образовательного заказа и неустойки.

Истец мотивировал свой иск тем, что ответчиком нарушены обязательства по отработке трехгодичного срока в сельской местности в медицинском учреждении после окончания вуза. Судом установлено, что девушка окончила вуз по специальности "Общая медицина", будучи обладателем образовательного гранта из числа сельской молодежи. По направлению вуза она работала в районной больнице врачом с сентября 2017 года до апреля 2018 года. Однако с сентября 2018 года до июля 2020 года в рамках государственного образовательного заказа обучалась и окончила резидентуру в АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии". Также выяснилось, что молодая врач является одинокой матерью шестилетнего ребенка. С 2023 года по настоящее время она работает врачом-генетиком.

"С учетом всех обстоятельств суд пришел к выводу, что врач из-за сложившихся ситуаций, а именно: обучения в резидентуре и рождения ребенка с последующим его воспитанием до трех лет, то есть по уважительным причинам, не смогла выполнить свои обязательства по отработке. Ответчик не лишена возможности отработать оставшееся время отработки в медицинских учреждениях в сельской местности, в то время как истец не лишается права вновь обратиться в суд с иском в случае невыполнения ответчиком обязательства по отработке".Межрайонный суд по гражданским делам Шымкента

Решением Межрайонного суда по гражданским делам Шымкента в удовлетворении иска отказано.

Решение вступило в законную силу.

12 июня 2025 года мы рассказали, как врач спасла женщину на борту самолета во время перелета из Алматы в Лондон.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
