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События

Врач с 10 000 родов за плечами спасла женщину во время полета из Алматы в Лондон

врач-гинеколог Салтанат Исагалиева, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 11:51 Фото: Минздрав РК
Врач из Казахстана спасла жизнь человеку на высоте 10 тыс. метров, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства здравоохранения, 30 мая 2025 года года на борту рейса Алматы – Лондон одной из пассажирок внезапно стало плохо. Состояние женщины стремительно ухудшалось.

"Благо, на борту летела акушер-гинеколог Центра перинатологии и детской кардиохирургии Салтанат Исагалиева. Несмотря на непростые условия, она незамедлительно включилась в работу: оценила состояние пациентки, провела осмотр, дала рекомендации и обеспечила максимально возможный комфорт для больной. Спустя полчаса усилия дали результат – состояние женщины стабилизировалось", – сообщили в Минздраве.

Салтанат Исагалиева – врач высшей категории, более 25 лет в медицине, руководит акушерским отделением. За ее плечами – более 10 000 родов и операций, сотни спасенных маленьких жизней и тысячи благодарных пациентов.

Ее заслуги отмечены высокими наградами Министерства здравоохранения РК: званием "Отличник здравоохранения", почетной медалью "Мамандығына адалдығы үшін", а также нагрудным знаком "Золотая звезда Авиценны".

9 июня 2025 года Zakon.kz рассказывал о случае, когда медсестра из Уральска спасла жизнь пассажиру на борту самолета рейсом Уральск – Шарм-эль-Шейх.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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