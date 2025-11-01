Тихая зависимость: прокуратура обратилась с предупреждением к казахстанцам

Прокуратура Алматы выпустила социальный ролик о том, как лудомания может разрушить жизнь, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовала Генеральная прокуратура РК.

На кадрах показаны перемены в жизни подающего надежды пианиста. Вначале мужчина выступает перед семьей, а затем вместо клавиш пианино бьет по клавиатуре ноутбука, чтобы сделать очередную ставку, и не может остановиться.

Лица близких людей меняются по мере перемен – показано, что лудомания не только рушит судьбу зависимого, но и становится испытанием для родных и близких. Также в конце ролика родные исчезают из кадра в темноту.

"Игровая страсть – это не развлечение, когда она выходит из-под контроля. Призываем к ответственности, осознанности и выбору жизни без зависимости", – обратились прокуроры Алматы.

