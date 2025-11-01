Тихая зависимость: прокуратура обратилась с предупреждением к казахстанцам
Фото: скриншот видео
Прокуратура Алматы выпустила социальный ролик о том, как лудомания может разрушить жизнь, сообщает Zakon.kz.
Видео опубликовала Генеральная прокуратура РК.
На кадрах показаны перемены в жизни подающего надежды пианиста. Вначале мужчина выступает перед семьей, а затем вместо клавиш пианино бьет по клавиатуре ноутбука, чтобы сделать очередную ставку, и не может остановиться.
Лица близких людей меняются по мере перемен – показано, что лудомания не только рушит судьбу зависимого, но и становится испытанием для родных и близких. Также в конце ролика родные исчезают из кадра в темноту.
"Игровая страсть – это не развлечение, когда она выходит из-под контроля. Призываем к ответственности, осознанности и выбору жизни без зависимости", – обратились прокуроры Алматы.
Ранее мы писали о том, как заметить первые признаки лудомании у близких людей.
