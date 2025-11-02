В одном из районов Алматы временно отключат холодную воду

4 ноября 2025 года с 9:00 до 20:00 холодная вода будет отключена в контуре ул. Брусиловского, Шакарима, Кулымбетова и Варламова, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Алматы Су" на своей странице в Instagram, ограничения подачи холодной воды вызваны вводом в эксплуатацию новых водопроводных сетей.

"Мероприятия являются плановыми и необходимы для дальнейшего улучшения водоснабжения в городе", – отметили в компании.

В компании принесли извинения за доставленные неудобства и попросили жителей и гостей города отнестись с пониманием к временным ограничениям. Для получения дополнительной информации горожанам предложили обращаться по телефонному номеру: 274-66-66.

