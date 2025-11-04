"Дисциплина": почему Алматы во время дождя и снега встает в пробках, объяснили в полиции

Полиция Алматы 4 ноября 2025 года, в преддверии заморозков, обратилась с призывом к автовладельцам, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) обращают внимание на то, что ухудшение погодных условий сказывается на дорожной обстановке в целом. Поэтому водителей просят неукоснительно соблюдать правила дорожного движения (ПДД) и меры безопасности, а также заранее приготовить свои транспортные средства к зимнему сезону.

"Понятно, что обильные осадки значительно осложняют дорожную обстановку в городе: имеют место быть заторные явления, ухудшается пропускная способность автотранспорта. Но, как показывает практика, чаще всего этим явлениям предшествует низкая дисциплина участников дорожного движения: некоторые водители не снижают скорость, создают аварийные ситуации, осуществляют опасные маневры, неуважительно относятся друг к другу. Пешеходы, между тем, перебегают дорогу в неположенном месте. В совокупности указанные факторы негативно отражаются на дорожной обстановке в целом", – сообщил заместитель начальник Управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев.

В ДП также напомнили, что, согласно практике, в дни ухудшения погоды в мегаполисе значительно возрастает количество ДТП, в среднем до 100 фактов в сутки.

В полиции также отметили, что дорога не прощает ошибок и оплошностей.

"Соблюдение ПДД – гарант безопасности вашей жизни и жизни ваших близких!" – заключили в полиции.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы утром 4 ноября рассказал о штормовом предупреждении от "Казгидромета" из-за непогоды.