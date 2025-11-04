Казахстан обеспечил себя хлебом и готов нарастить экспорт

Премьер-министр Олжас Бектенов 4 ноября 2025 года на заседании правительства заявил, что надо отходить от традиционного экспорта зерна и переходить к реализации продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью, передает корреспондент Zakon.kz.

Бектенов отметил, что по поручению главы государства созданы все необходимые условия для своевременного и качественного проведения весенне-полевых и уборочных работ.

"Объем льготного финансирования, включая лизинг, доведен до рекордных 1 трлн тенге. Аграрии были полностью обеспечены семенным материалом, льготным топливом и удобрениями в необходимых объемах. Благодаря принятым мерам и слаженной работе получен хороший урожай. Признателен аграриям за упорный и добросовестный труд. Как видим, залогом хорошего урожая являются не только созданные условия и погода, а полное соблюдение агротехнологий. Только при правильных агротехнологиях мы будем добиваться высоких показателей, а наша продукция станет более конкурентоспособной на экспортных рынках", – озвучил он.

По его словам, в настоящее время основная задача – это сохранить и эффективно реализовать собранный урожай.

"Для этого важно обеспечить своевременную сушку зерна и засыпку на элеваторы. Все хлебоприемные предприятия должны работать в постоянном режиме, обеспечивая прием и хранение зерна без перебоев. Необходимо установить постоянный контроль за соблюдением технологических условий хранения. Министерству транспорта совместно с компанией "КТЖ" необходимо организовать бесперебойную транспортировку зерна и обеспечить строгое соблюдение графика подачи подвижного состава. Фитосанитарной службе осуществлять жесткий контроль качества зерна на всех этапах хранения и реализации", – сказал глава Кабмина.

Он отметил, что министерствам торговли и сельского хозяйства следует принять меры по эффективной реализации произведенной продукции, в том числе по расширению экспортных поставок как на традиционные, так и на новые зарубежные рынки.

"При этом особое внимание следует уделить продукции глубокой переработки. На сегодня в стране реализуются подобные крупные проекты. В их числе следует отметить проекты по переработке кукурузы в Жамбылской и Туркестанской областях, производству крахмала в Астане, а также выпуску лизина, глютена и биоэтанола в Северо-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях. Однако этих проектов недостаточно, для обеспечения комплексного развития отрасли их должно быть больше. Необходимо уделять больше внимания привлечению инвестиций в аналогичные направления. Надо отходить от традиционного экспорта зерна и переходить к реализации продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью", – сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр озвучил, что в целом необходимо обеспечить формирование достаточных запасов продовольственных товаров. Он также поручил акиматам регионов проведение постоянного мониторинга состояния запасов в стабилизационных фондах и организовать своевременное заключение договоров на поставку основных видов овощной продукции в необходимых объемах.

"Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами регионов обеспечить исполнение обязательств аграриев по своевременной поставке пшеницы в Продкорпорацию в рамках заключенных форвардных договоров. Как известно, формируемые запасы впоследствии будут использованы для обеспечения внутренних потребностей страны. Второе. Необходимо уже сейчас начать подготовку к следующему посевному сезону. Акиматам областей нужно обеспечить в 2026 году внесение не менее 2,3 млн тонн минеральных удобрений. Министерству промышленности следует заранее проработать с отечественными производителями необходимый объем удобрений для аграриев", – поручил глава Кабмина.

Он отметил, что акиматам нужно заблаговременно заключить контракты на поставку и обеспечить наличие запасов удобрений на складах.

"Министерством сельского хозяйства совместно с холдингом "Байтерек" уже начато раннее финансирование весенне-полевых и уборочных работ 2026 года. В этой связи поручаю обеспечить эффективное и прозрачное использование всех имеющихся инструментов финансирования для максимального охвата сельхозтоваропроизводителей. В завершение еще раз хочу выразить искреннюю благодарность нашим аграриям за своевременное и качественное завершение сезона полевых работ. Мы полностью обеспечили себя хлебом. Как говорит казахская пословица: "Нан – астың атасы, Ынтымақ – көптің батасы". Благодаря хорошему урожаю мы сможем обеспечить хлебом и многих зарубежных партнеров", – дополнил Олжас Бектенов.

Ранее стало известно, что рекордный урожай маслосемян собрали в Казахстане.