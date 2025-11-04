#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
528.31
608.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
528.31
608.35
6.55
Общество

Перейти на более эффективные способы возделывания хлопка порекомендовали акиматам

Хлопководство, хлопок, посев хлопка, сбор хлопка, хлопчатник, хлопковое поле, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 11:00 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 4 ноября 2025 года на заседании правительства объявил о завершении уборки хлопчатника, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, некоторые хозяйства получили до 50 центнеров хлопчатника с одного гектара, главной причиной чего министр видит современные технологии выращивания, в том числе капельное орошение.

"В целом при средней урожайности почти 30 центнеров с гектара собрано 428 тысяч тонн хлопка-сырца, или на 42% больше уровня прошлого года. В этой связи акиматам необходимо обеспечить переход аграриев, применяющих традиционные способы возделывания хлопка, на более современные и эффективные технологии", – сказал Сапаров.

В апреле 2025 года мы писали о планах правительства экспортировать хлопок в Китай.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Худший урожай пшеницы за три года собрали в Казахстане
10:36, 07 ноября 2023
Худший урожай пшеницы за три года собрали в Казахстане
Рекордный урожай маслосемян собрали в Казахстане
10:21, Сегодня
Рекордный урожай маслосемян собрали в Казахстане
Нетрадиционные рынки – какие страны покупают казахстанское зерно
10:56, Сегодня
Нетрадиционные рынки – какие страны покупают казахстанское зерно
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: