Перейти на более эффективные способы возделывания хлопка порекомендовали акиматам

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 4 ноября 2025 года на заседании правительства объявил о завершении уборки хлопчатника, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, некоторые хозяйства получили до 50 центнеров хлопчатника с одного гектара, главной причиной чего министр видит современные технологии выращивания, в том числе капельное орошение.

"В целом при средней урожайности почти 30 центнеров с гектара собрано 428 тысяч тонн хлопка-сырца, или на 42% больше уровня прошлого года. В этой связи акиматам необходимо обеспечить переход аграриев, применяющих традиционные способы возделывания хлопка, на более современные и эффективные технологии", – сказал Сапаров.

В апреле 2025 года мы писали о планах правительства экспортировать хлопок в Китай.