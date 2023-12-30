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Сколько сантиметров снега выпало в Алматы

очистка снега Фото: акимат Алматы
Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы отчиталось о проделываемой работе после снегопада, сообщает Zakon.kz.

По данным коммунальщиков, по состоянию на 10:00 30 декабря в городе выпало 10 см снега, в верхней части города – 20-25 см, на Шымбулаке – до 40 см. По информации оперативного дежурного по ЧС, подтоплений не зафиксировано.

Для устранения гололеда в Алматы использовано более 1,5 тысячи тонн противогололедных материалов.

Силами 146 пескоразбрасывателей произведена посыпка 1502 тонн противогололедных материалов.

С 02.00 ночи произведено сгребание снега десятью колоннами в сопровождении патрульных машин полиции.

Организован вывоз снега в горных районах. По состоянию на 10:00 вывезено 370 м³ снега.

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С 08:00 30 декабря задействовано 410 ед. техники и 876 дорожных рабочих.

Особое внимание уделено очистке тротуаров, мест общего пользования, остановок общественного транспорта, надземных переходов.

В акиматах районов организовано дежурство по контролю за производством работ.

Акимат Алматы представил расписание, где жителей и гостей города ждут праздничные мероприятия.

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