Чиновники из Минпросвета, ректоры и проректоры вузов – массовые наказания в сфере образования РК

Должностных лиц и сотрудников Министерства просвещения, ведущих вузов Казахстана и Республиканского научно-практического центра "Дарын" привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает Zakon.kz.

Эти меры приняли по поручению Высшей аудиторской палаты (ВАП).

"В феврале текущего года был проведен госаудит по оценке эффективности использования бюджетных средств, выделенных на развитие среднего образования. В ходе проверки аудиторы выявили ряд проблемных вопросов и недостатков в части подготовки и трудоустройства педагогов, методологического обеспечения образовательного процесса, госрегулирования и т.д.", – сообщили в ВАП 5 ноября 2025 года.

Поэтому ВАП поручила руководству уполномоченных госорганов и организаций рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения законодательства.

В результате к различным видам дисциплинарной ответственности были привлечены:

заместитель председателя Комитета среднего образования МП РК;

заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования МП РК;

ректор Каспийского университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова;

ректор Международного казахско-турецкого университета им. Х.А. Ясави;

проректор Аркалыкского педагогического института им. И. Алтынсарина;

проректор Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова;

проректор Евразийского национального университета им. Л. Гумилева;

проректор Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова;

проректор Кызылординского университета им. Коркыт ата;

проректор Университета дружбы народов им. академика А. Куатбекова;

проректор Международного Таразского инновационного института им. Ш. Муртазы;

декан Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева;

заведующие кафедрами Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова;

директор финансово-экономического департамента и один из главных научных сотрудников Национальной академии образования имени И. Алтынсарина;

специалисты Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова.

К дисциплинарной ответственности также привлечены руководители отделов и методисты Республиканского научно-практического центра "Дарын".

Подробно о результатах аудита эффективности использования средств, выделенных на развитие и повышение качества среднего образования, можно узнать здесь.