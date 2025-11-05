#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.49
601.07
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.49
601.07
6.47
Общество

Чиновники из Минпросвета, ректоры и проректоры вузов – массовые наказания в сфере образования РК

папка ВАП, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 12:02 Фото: ВАП
Должностных лиц и сотрудников Министерства просвещения, ведущих вузов Казахстана и Республиканского научно-практического центра "Дарын" привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает Zakon.kz.

Эти меры приняли по поручению Высшей аудиторской палаты (ВАП).

"В феврале текущего года был проведен госаудит по оценке эффективности использования бюджетных средств, выделенных на развитие среднего образования. В ходе проверки аудиторы выявили ряд проблемных вопросов и недостатков в части подготовки и трудоустройства педагогов, методологического обеспечения образовательного процесса, госрегулирования и т.д.", – сообщили в ВАП 5 ноября 2025 года.

Поэтому ВАП поручила руководству уполномоченных госорганов и организаций рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения законодательства.

В результате к различным видам дисциплинарной ответственности были привлечены:

  • заместитель председателя Комитета среднего образования МП РК;
  • заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования МП РК;
  • ректор Каспийского университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова;
  • ректор Международного казахско-турецкого университета им. Х.А. Ясави;
  • проректор Аркалыкского педагогического института им. И. Алтынсарина;
  • проректор Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова;
  • проректор Евразийского национального университета им. Л. Гумилева;
  • проректор Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова;
  • проректор Кызылординского университета им. Коркыт ата;
  • проректор Университета дружбы народов им. академика А. Куатбекова;
  • проректор Международного Таразского инновационного института им. Ш. Муртазы;
  • декан Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева;
  • заведующие кафедрами Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова;
  • директор финансово-экономического департамента и один из главных научных сотрудников Национальной академии образования имени И. Алтынсарина;
  • специалисты Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова.

К дисциплинарной ответственности также привлечены руководители отделов и методисты Республиканского научно-практического центра "Дарын".

Подробно о результатах аудита эффективности использования средств, выделенных на развитие и повышение качества среднего образования, можно узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
48 школьников стали призерами Президентской олимпиады по естественно-математическим предметам
18:20, 22 ноября 2024
48 школьников стали призерами Президентской олимпиады по естественно-математическим предметам
Закроют ли Центр инклюзивного образования в Алматы
21:20, 22 июля 2025
Закроют ли Центр инклюзивного образования в Алматы
Казахстанские наркоборцы отправились в школы и вузы
09:31, 02 сентября 2024
Казахстанские наркоборцы отправились в школы и вузы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: