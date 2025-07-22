#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
531.96
622.45
6.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
531.96
622.45
6.79
Общество

Закроют ли Центр инклюзивного образования в Алматы

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 21:20 Фото: pexels
Министерство просвещения Казахстана 22 июля заявило, что информация о якобы планируемом закрытии Национального научно-практического центра специального инклюзивного образования не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

Официальный представитель Минпросвещения РК Мереке Амангелдыкызы подчеркнула, что никаких решений о закрытии центра не принималось и не планируется.

"Центр в городе Алматы продолжает свою деятельность в полном объеме и в соответствии с действующим уставом. Более того, усиливается его координирующая, научная и методологическая функция в системе специального и инклюзивного образования страны. Отдельно подчеркиваем, что в рамках поэтапной модернизации будет проведена работа по укреплению материально-технической базы и подготовке к капитальному ремонту здания", – отметила она.

По ее словам, все изменения направлены исключительно на улучшение условий для специалистов, родителей и детей с особыми образовательными потребностями. 

Ранее сообщалось о другом инциденте. Появилась информация, что в связи с аварийным состоянием здания КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах" в Алматы принято решение о переселении воспитанников в новое здание детского дома, расположенное в Конаеве. А 21 июля 2025 года стало известно о реакции президента Касым-Жомарта Токаева на эту ситуацию. Токаев дал поручение акиму Алматы Дархану Сатыбалды отремонтировать детский дом для продолжения учебного процесса его воспитанников в южной столице, а также взять этот объект на баланс города. Переезд отменили и назначили служебное расследование.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Лечение в Казахстане подорожает: Минздрав анонсировал рост тарифов на медуслуги
Общество
20:14, Сегодня
Лечение в Казахстане подорожает: Минздрав анонсировал рост тарифов на медуслуги
В Астане ключевой участок одной из улиц перекроют на несколько дней
Общество
20:13, Сегодня
В Астане ключевой участок одной из улиц перекроют на несколько дней
В Астане обсудили генплан: акцент на экологию, инвестиционные проекты, соцобъекты и транспорт
Общество
19:10, Сегодня
В Астане обсудили генплан: акцент на экологию, инвестиционные проекты, соцобъекты и транспорт
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: