Закроют ли Центр инклюзивного образования в Алматы

Министерство просвещения Казахстана 22 июля заявило, что информация о якобы планируемом закрытии Национального научно-практического центра специального инклюзивного образования не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

Официальный представитель Минпросвещения РК Мереке Амангелдыкызы подчеркнула, что никаких решений о закрытии центра не принималось и не планируется.

"Центр в городе Алматы продолжает свою деятельность в полном объеме и в соответствии с действующим уставом. Более того, усиливается его координирующая, научная и методологическая функция в системе специального и инклюзивного образования страны. Отдельно подчеркиваем, что в рамках поэтапной модернизации будет проведена работа по укреплению материально-технической базы и подготовке к капитальному ремонту здания", – отметила она.

По ее словам, все изменения направлены исключительно на улучшение условий для специалистов, родителей и детей с особыми образовательными потребностями.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Появилась информация, что в связи с аварийным состоянием здания КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах" в Алматы принято решение о переселении воспитанников в новое здание детского дома, расположенное в Конаеве. А 21 июля 2025 года стало известно о реакции президента Касым-Жомарта Токаева на эту ситуацию. Токаев дал поручение акиму Алматы Дархану Сатыбалды отремонтировать детский дом для продолжения учебного процесса его воспитанников в южной столице, а также взять этот объект на баланс города. Переезд отменили и назначили служебное расследование.

