Кенгирское водохранилище вернут в государственную собственность
Фото: пресс-служба МВРИ РК
Кенгирское водохранилище в Улытауской области будет возвращено в государственную собственность, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана, на сегодня процесс передачи водохранилища государству близится к завершению.
Фото: пресс-служба МВРИ РК
"До конца этого года объект должен перейти на баланс республиканского предприятия "Казводхоз" министерства", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МВРИ РК
24 сентября министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на заседании правительства рассказал, какие меры предпринимаются для совершенствования прогнозирования паводков.
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