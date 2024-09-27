Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кенгирское водохранилище вернут в государственную собственность

Улытауская область, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 08:59 Фото: пресс-служба МВРИ РК
Кенгирское водохранилище в Улытауской области будет возвращено в государственную собственность, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана, на сегодня процесс передачи водохранилища государству близится к завершению.

Улытауская область, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 08:59

Фото: пресс-служба МВРИ РК

"До конца этого года объект должен перейти на баланс республиканского предприятия "Казводхоз" министерства", – говорится в сообщении.
Кенгирское водохранилище, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 08:59

Фото: пресс-служба МВРИ РК

24 сентября министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на заседании правительства рассказал, какие меры предпринимаются для совершенствования прогнозирования паводков.

Читайте также

Проекты
Проект из Казахстана участвует в международной премии принца Уильяма
Омбудсмен
Суициды подростков в Казахстане: Закиева рассказала о памятке для родителей
рейтинг стран
Казахстан вошел в тройку лидеров-стран Центральной и Южной Азии в международном рейтинге
Алия Абди
Нуржигитов Нуржан Улытауская область Новости: Министерство водных ресурсов и ирригации 2024 год Водохранилища Вода
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад, ливни и заморозки: прогноз погоды в Казахстане на 27 сентября
Снегопад, ливни и заморозки: прогноз погоды в Казахстане на 27 сентября
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Супруга 80-летнего Майкла Дугласа поздравила его откровенным фото
Супруга 80-летнего Майкла Дугласа поздравила его откровенным фото
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы
Один из оживленных проспектов временно перекроют в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: