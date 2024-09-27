Кенгирское водохранилище вернут в государственную собственность

Кенгирское водохранилище в Улытауской области будет возвращено в государственную собственность, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана, на сегодня процесс передачи водохранилища государству близится к завершению.

Фото: пресс-служба МВРИ РК

"До конца этого года объект должен перейти на баланс республиканского предприятия "Казводхоз" министерства", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МВРИ РК

24 сентября министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на заседании правительства рассказал, какие меры предпринимаются для совершенствования прогнозирования паводков.