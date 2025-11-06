В мобильном приложении "ЦОН" запущена новая функция – теперь казахстанцы могут следить за статусом своих госуслуг, не выходя из дома, сообщает Zakon.kz.

Такой хорошей новостью 6 ноября 2025 года поделились в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан":

"Теперь услугополучатели могут в режиме реального времени отслеживать статус своих заявок на получение госуслуг. Для этого достаточно перейти в раздел "Услуги ЦОН" или "Услуги спецЦОН" и ввести номер своей заявки. Нововведение обеспечивает гражданам прозрачность и контроль за ходом исполнения обращения, а также позволяет существенно экономить свое время".

Кроме этого, в разделе "История заявок" реализована возможность просмотра и хранения электронных расписок – документов, подтверждающих факт подачи заявления и получения услуги.

30 октября 2025 года в госкорпорации рассказали, можно ли переоформить квартиру без мужа или жены. Подробнее об этом – по ссылке.