Происшествия

Подросток выстрелил в челюсть друга из винтовки в Жамбылской области

в челюсть ранил друга , фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 17:51 Фото: pixabay
Жамбылский районный суд вынес решение по делу подростка, который выстрелил из винтовки в товарища при случайных обстоятельствах, сообщает Zakon.kz.

За неправомерное применение оружия несовершеннолетнего решили оштрафовать, так как согласно статье 485 ч.1 КоАП случившееся не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.

Судом установлено, что парень по имени Т., вместе с друзьями, взяли пневматическую винтовку, принадлежащую отцу и начали стрелять по бутылкам. После выстрела подросток не попал в цель, и потерпевший М. собирался поправить бутылку. В этот момент подросток Т. нечаянно нажал на курок и попал в челюсть другу.

Во время судебного заседания несовершеннолетний Т. признал вину в полном объеме. В свою очередь пострадавший подросток отметил, что никаких претензий не имеет и оставил решение суда на его усмотрение.

"Адвокат просил суд назначить минимальный штраф, поскольку в действиях Т. не имеется отягчающих обстоятельств", – отмечается в сообщении суда.

Согласно заключению криминалиста, пневматическое оружие Cometa 300 предназначено для спортивных тренировочных выстрелов и не является стрелковым оружием.

Учитывая признание вины, несовершеннолетний возраст и раскаяние, суд постановил назначить подростку минимальный штраф – 10 МРП, что составляет 39 320 тенге.

Изъятое пневматическое оружие было возвращено владельцу, а само постановление вступило в законную силу.

Постановление вступило в законную силу.

Несколько месяцев назад конфликт между знакомыми в Астане закончился стрельбой. В результате, один из них погиб.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
