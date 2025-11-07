#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
526.79
606.34
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
526.79
606.34
6.51
Общество

Аким представлен к увольнению: кого еще наказали за незаконную добычу недр вдоль реки Курcай

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 11:30 Фото: primeminister.kz
В Туркестанской области прокуроры предотвратили незаконную добычу недр и расторгли меморандум, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 ноября 2025 года стало известно из сайта надзорного органа региона:

"Специализированная природоохранная прокуратура Туркестанской области организовала рейдовое мероприятие с целью предупреждения и недопущения незаконного пользования недрами. Так, с помощью специального устройства – "Дрона" – выявлены факты добычи общераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийной смеси) с нарушением целостности недр вдоль реки Курcай в районе Сауран".

В областной прокуратуре подчеркнули, что "незаконная добыча и пользование недрами являются одними из факторов, вызывающих недовольство со стороны населения, и оказывают негативное влияние на общественно-политическую стабильность и окружающую среду".

"На основании актов прокурорского надзора незаконно заключенный меморандум расторгнут, допустивший дисциплинарный проступок аким сельского округа Шага представлен к освобождению от занимаемой должности, заместитель акима района и сотрудники полиции привлечены к дисциплинарной ответственности".Прокуратура Туркестанской области

21 октября 2025 года стало известно, что в Восточно-Казахстанской области "черные" старатели изменили русло реки и незаконно добывали золото. Подробнее об этом – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
382 млн тенге золотом и разрушенная река: в Казахстане раскрыли незаконную добычу драгметаллов
12:46, 18 августа 2025
382 млн тенге золотом и разрушенная река: в Казахстане раскрыли незаконную добычу драгметаллов
На юге РК пресечена незаконная добыча гравия: ущерб оценивается в 437 млн тенге
18:56, 28 ноября 2024
На юге РК пресечена незаконная добыча гравия: ущерб оценивается в 437 млн тенге
В Туркестанской области выявлен 91 факт незаконного пользования недрами
16:28, 01 июня 2023
В Туркестанской области выявлен 91 факт незаконного пользования недрами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: