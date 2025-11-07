Аким представлен к увольнению: кого еще наказали за незаконную добычу недр вдоль реки Курcай

В Туркестанской области прокуроры предотвратили незаконную добычу недр и расторгли меморандум, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 ноября 2025 года стало известно из сайта надзорного органа региона:

"Специализированная природоохранная прокуратура Туркестанской области организовала рейдовое мероприятие с целью предупреждения и недопущения незаконного пользования недрами. Так, с помощью специального устройства – "Дрона" – выявлены факты добычи общераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийной смеси) с нарушением целостности недр вдоль реки Курcай в районе Сауран".

В областной прокуратуре подчеркнули, что "незаконная добыча и пользование недрами являются одними из факторов, вызывающих недовольство со стороны населения, и оказывают негативное влияние на общественно-политическую стабильность и окружающую среду".

"На основании актов прокурорского надзора незаконно заключенный меморандум расторгнут, допустивший дисциплинарный проступок аким сельского округа Шага представлен к освобождению от занимаемой должности, заместитель акима района и сотрудники полиции привлечены к дисциплинарной ответственности". Прокуратура Туркестанской области

