Общество

Снег, метель и гололед надвигаются на Казахстан

снегопад, аллея, фонари, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 17:04 Фото: unsplash
На Казахстан в предстоящую субботу, 8 ноября 2025 года, вновь обрушится непогода, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из прогноза, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет":

"С прохождением атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на севере, северо-западе, востоке, в центре Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, низовая метель... По республике прогнозируются усиление ветра, на западе, северо-западе, севере, юге – туман".

По данным синоптиков, под влиянием отрога антициклона погода без осадков прогнозируется лишь на западе и юге Казахстана.

От -3 до +15°C, снег, дожди и метель охватят почти весь Казахстан

Ранее синоптики сообщили, что Астану накроют снег и гололед, а в Алматы и Шымкент вернется тепло. Подробнее о погоде на 8, 9 и 10 ноября 2025 года можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
