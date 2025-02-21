Серия циклонов надвигается на Казахстан

В предстоящую субботу, 22 февраля 2025 года, некоторые регионы Казахстана вновь накроют снегопады и дожди, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе погоды, который распространил РГП "Казгидромет".

"Серия циклонов и связанные с ними фронтальные разделы принесут с собой снег, на западе Казахстана – сильный снег, на юго-западе, юге – осадки в виде дождя и снега", – уточнили синоптики.

По данным Гидрометцентра, только на востоке и юго-востоке страны отрог антициклона обусловит погоду без осадков.

"По республике ожидаются туман, усиление ветра, на западе, северо-западе, севере, в центре – с низовой мелью, на юго-западе, юге – гололед", – добавили в РГП "Казгидромет".

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Ранее синоптики рассказали, что активный циклон с осадками и теплом прорывается в Казахстан.