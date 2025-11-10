Опасные метеоусловия объявили в нескольких областях Казахстана
По данным РГП "Казгидромет", 10 ноября на в некоторых областях Казахстана ожидаются опасные метеоявления, сообщает Zakon.kz.
Снег, метель, гололед:
- Акмолинская, СКО, Костанайская, Карагандинская, Улытау, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Абай области. Порывы ветра 15-20, местами до 23-28 м/с.
- Астана, Кокшетау, Петропавловск, Караганда, Жезказган, Павлодар, Семей, Усть-Каменогорск – снег, метель, гололед.
Туман:
- Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская, Алматинская, Жетісу, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангистауская области. В основном – ночью и утром.
Сильный ветер:
- ВКО, Абай, Улытау, Павлодар, Жетісу, Жамбыл – местами до 28 м/с.
Синоптики рекомендуют ограничить поездки, в частности в северных и восточных регионах.
Ранее синоптики РГП "Казгидромет" подробно рассказали жителям трех крупнейших городов Казахстана о погоде на 10, 11 и 12 ноября 2025 года.
