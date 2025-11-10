Опасные метеоусловия объявили в нескольких областях Казахстана

По данным РГП "Казгидромет", 10 ноября на в некоторых областях Казахстана ожидаются опасные метеоявления, сообщает Zakon.kz.

Снег, метель, гололед:

Акмолинская, СКО, Костанайская, Карагандинская, Улытау, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Абай области. Порывы ветра 15-20, местами до 23-28 м/с.

Астана, Кокшетау, Петропавловск, Караганда, Жезказган, Павлодар, Семей, Усть-Каменогорск – снег, метель, гололед.

Туман:

Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская, Алматинская, Жетісу, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангистауская области. В основном – ночью и утром.

Сильный ветер:

ВКО, Абай, Улытау, Павлодар, Жетісу, Жамбыл – местами до 28 м/с.

Синоптики рекомендуют ограничить поездки, в частности в северных и восточных регионах.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" подробно рассказали жителям трех крупнейших городов Казахстана о погоде на 10, 11 и 12 ноября 2025 года.